「僕の心を代弁してくれている」「元気と勇気をもらえる」10代がおすすめするボカロ曲

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。10月6日(木)は『ボカロNight』と題して放送。ボカロPのhigmaさんをゲストに迎え、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭とともに、10代のリスナーがおすすめするボカロ曲を聴きました。higmaさんへのインタビューと、10代のリスナーとの電話でのやり取りを紹介します。higmaさんは、ボカロの祭典『The VOCALOID Collection ~2022 Spring~』で、SCHOOL OF LOCK!賞を受賞。制作したSCHOOL OF LOCK! のジングルは、7月より番組内で流れています。また、ラジオをテーマにした新曲「ナイトレコード」 が10月6日22時に公開されました。こもり校長:今夜は大人気授業の『ボカロNight』! ボカロに詳しい生徒(リスナー)のキミに、おすすめのボカロ曲とボカロPについて教えてもらおうと思います。higma先生はボカロPの曲を聴き漁ったり……というのはあるんですか?higma:ありますね。めちゃくちゃすごい数が投稿されていますので、全部聴くのは難しいんですけど、『ボカコレ』の場とかで聴いたりはしますね。こもり校長:曲を作る前にはインプットが必要だと思うんですけど、他のボカロ曲からインプットすることはあるんですか?higma:僕は、ボカロじゃないところからインスピレーションを受けることが多いですね。海外のトラックメーカー……EDMとかを作る人だったり。日本の作曲家があんまり使わない音を使っていたり、入っている音が面白いなと思って、それを取り入れることはあります。こもり校長:すごいな。同じ畑のこの人がいまトレンドだから聴いてみようというよりは、自分のなかでトレンドを作りたいというのが大きいんですか?higma:そうですね、他の人と同じことはしたくない、という気持ちが強いです。いまよく見られているボカロPももちろんいいんですけど、それと同じことをやってもしょうがないというか……自分がやりたい音楽とは違うから。ぺえ教頭:うんうん。higma:いずれ自分の好きな音楽が、みんなに認められるほうが楽しいなと思います。そういう作り方をしています。こもり校長:higma先生はすごく優しいのに、すごく芯が通っている……!ぺえ教頭:私も思った!――10代リスナーがおすすめのボカロ曲を紹介『知らん。』アオワイファイ feat. 初音ミクこもり校長:この「知らん。」はどういう曲なの?リスナー:学生や若い人特有の悩みを、ポップなリズムで明るくまとめた曲です。こもり校長:なるほど! まずは一緒に聴いてみよう!――ここで、『知らん。』アオワイファイ feat. 初音ミクをオンエアこもり校長:(楽曲を聴きながら)速いね! ボカロってこんなに速く歌うんだ!ぺえ教頭:そうだね(笑)。こもり校長:この曲を知ったきっかけは?リスナー:僕はニコニコ動画をよく観るんですけど、そこでボカロ曲を探していたときに見つけました。こもり校長:この曲のどういうところを聴いてほしい?リスナー:「名ばかりだけの皆勤賞」という歌詞があるんですけど、無理して学校に行って疲れたなというときに、僕の心を代弁してくれている感じがしました。こもり校長:なるほど、“共感”ということね。リスナー:はい。こもり校長:higma先生、(キーも)高いですね~。higma:そうですね(笑)。アップテンポでノリもいいけど、歌詞は割と面白かったりとか……面白い曲なのかなと思いきや、寄り添ってくれる歌詞もあって。しかもメロディもめちゃくちゃいいし、いろんな人に刺さるだろうと思います。こもり校長:しかも、初音ミクなんですね。ミクちゃんの声ってこんなに高いの!?higma:ミクちゃんは高いですよ(笑)。みんなのミクちゃんが高いかはわからないけど……。ぺえ教頭:そうか(笑)。higma:使い方によります(笑)。僕のミクちゃんはそんなに高くないです。こもり校長:(笑)。それでボカロPの個性が……。higma:けっこう出ますよ。こもり校長:すごいなぁ。おすすめしてくれてありがとう。リスナー:ありがとうございます!――電話を切ったあと……こもり校長:すごいね、俺の知っている初音ミクではなかった。しかもこんなに速いんですね。higma:速いですよ! 昔から高速ロックみたいなめちゃくちゃ速い曲もあります。ボカロ特有の文化だったりします。こもり校長:アオワイファイ先生は知っているんですか?higma:知っています。直接お会いしたこともあって、ごあいさつしました。楽しくお話しさせていただいたことがありますね。――この日の放送では……・「n-buna feat. GUMI『アイラ』」がおすすめ! 元気と勇気をもらえる大切な曲です! という18歳・「ボカロ曲を作ってみました!」と、制作した楽曲『アイの食卓』を紹介。「The VOCALOID Collection~2022 AUTUMN~」にも参加するという17歳と電話をつなぎました。SCHOOL OF LOCK! では、毎週火曜日23時からボカロPやその楽曲を紹介するコーナー「ボカロLOCKS!」を放送しています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/