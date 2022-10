『タイバニ2』パート2第14話、ヒーローたちのファンミーティング！

2022年10月7日(金)16時よりNetflixにてパート2(第2クール)が全世界独占配信される『TIGER & BUNNY 2』、その第14話の場面カット&あらすじが公開された。

また10月7日(金)21時から、YouTubeで第14話の同時視聴会が配信される。

『TIGER & BUNNY 2』は、2011年放送のオリジナルTVアニメ『TIGER & BUNNY』の続編。

『NEXT』という特殊能力を持つ犯罪者から『NEXT』能力で人々を守る企業所属のヒーロー、ワイルドタイガーこと鏑木・T・虎徹とバーナビー・ブルックスJr.の活躍を描く。

第14話、ヒーローたちのファンミーティングが催される。

<第14話 「March winds and April showers bring forth May flowers.」(三月の風と四月の雨で五月の花が咲く)>

初代キング・オブ・バディーヒーローが決まるまで残りひと月。

今シーズン最後のファンミーティングが行われる事になり、意気込むアニエス。

一方、楓相手に何やら練習をし始める虎徹は……。

さらに、10月7日(金)21時から、YouTubeで『TIGER & BUNNY 2』第14話の同時視聴会が配信される。出演は平田広明(虎徹役)、森田成一(バーナビー役)。第14話分はライブ配信となる。

なおアニメ本編はYouTubeでは試聴できない。Netflixのページを別ウインドウで開いて、自分で同時再生する形となる。

