「メガトン級ムサシ シーズン2」キービジュアル (c)LEVEL-5/ムサシプロジェクト2 (c)LEVEL-5 Inc.

本日10月7日（金）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2022年秋アニメ作品まとめを公開中。

「メガトン級ムサシ シーズン2」

  • TOKYO MX：2022年10月7日（金）より毎週金曜日22:00～
  • BSフジ：2022年10月7日（金）より毎週金曜日24:30～
  • BS日テレ：2022年10月13日（木）より毎週木曜日23:30～

「令和のデ・ジ・キャラット」

  • TOKYO MX / BS日テレ：2022年10月7日（金）より毎週金曜日23:00～（D4DJ番組内）
  • AT-X：2022年10月9日より（日）毎週日曜日23:40～
  • 秋田朝日放送：2022年10月10日（月）より毎週月曜日26:20～
  • 新潟テレビ21：2022年10月13日（木）より毎週木曜日26:45～
  • 北陸朝日放送：2022年10月23日（日）より毎週日曜日26:00～

「聖剣伝説 Legend of Mana -The Teardrop Crystal-」

  • MBS・TBS系全国28局ネット「スーパーアニメイズム」枠：2022年10月7日（金）より毎週金曜日25:25～