本日10月7日（金）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2022年秋アニメ作品まとめを公開中。
「メガトン級ムサシ シーズン2」
- TOKYO MX：2022年10月7日（金）より毎週金曜日22:00～
- BSフジ：2022年10月7日（金）より毎週金曜日24:30～
- BS日テレ：2022年10月13日（木）より毎週木曜日23:30～
「令和のデ・ジ・キャラット」
- TOKYO MX / BS日テレ：2022年10月7日（金）より毎週金曜日23:00～（D4DJ番組内）
- AT-X：2022年10月9日より（日）毎週日曜日23:40～
- 秋田朝日放送：2022年10月10日（月）より毎週月曜日26:20～
- 新潟テレビ21：2022年10月13日（木）より毎週木曜日26:45～
- 北陸朝日放送：2022年10月23日（日）より毎週日曜日26:00～
「聖剣伝説 Legend of Mana -The Teardrop Crystal-」
- MBS・TBS系全国28局ネット「スーパーアニメイズム」枠：2022年10月7日（金）より毎週金曜日25:25～