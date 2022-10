ジャニーズWESTのライブBlu-ray / DVD「ジャニーズ WEST LIVE TOUR 2022 Mixed Juice」が11月23日にリリースされる。

本作にはジャニーズWESTが今年の3月から6月にかけて全国8都市9会場で全38公演を行ったツアー「ジャニーズWEST LIVE TOUR 2022 Mixed Juice」より、4月29日の神奈川・ぴあアリーナMM公演の模様が収められる。初回限定盤には公演替わりでアコースティックアレンジで披露された「アメノチハレ」「ブーケ」 「オレとオマエと時々チェイサー」と、ツアーファイナルでのダブルアンコール曲「つばさ」の映像、最高級のミックスジュースを飲むためにジャニーズWESTがさまざまなミッションに挑んだ幕間映像の全タイプを収録。初回限定盤はビッグサイズのスペシャルフォトブックパッケージとなる。また通常盤にはリハーサルおよびツアーの全会場に密着したドキュメンタリー映像「超 TOUR DOCUMENTARY」が収められる。

ジャニーズWESTのYouTube公式チャンネルでは、本作のダイジェスト映像が公開されている。

ジャニーズWEST「ジャニーズ WEST LIVE TOUR 2022 Mixed Juice」収録内容

DISC 1

・OVERTURE

・Mixed Juice

・We are WEST!!!!!!!

・ええじゃないか

・Anything Goes

・DANCE INTER -Born To Be Wild-

・Born To Be Wild

・INTER

・セラヴィ

・Big Shot!!

・努力賞

・Plan B

・情熱

・微笑み一つ咲かせましょう

・でっかい愛

・週刊うまくいく曜日

・喜努愛楽

・涙腺

・バニラかチョコ

・〔AmBitious〕 AMBITIOUS JAPAN

・UME強引オン!

・ブルームーン

・真夜中のLION

・黎明

・INTER

・W trouble

・YSSB

・PARTY MANIACS

・ごっつえーFriday

・おーさか☆愛・EYE・哀

・アカンLOVE~純情愛やで~

・ズンドコ パラダイス

・ホメチギリスト

・BAND INTER

・証拠

・僕らの理由

・ムーンライト

・サムシング・ニュー

初回限定盤DISC 2

ENCORE

・しらんけど

・進むしかねぇ

・Mixed Juice

SPECIAL REEL

Special Acoustic Arrange

・アメノチハレ(4.28 神奈川・ぴあアリーナMM)

・ブーケ(4.29 神奈川・ぴあアリーナMM)

・オレとオマエと時々チェイサー(6.12 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ)



TOUR FINAL -W ENCORE-

・つばさ(6.12 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ)



INTER -Mixed Juice Mission- × 19 type

通常盤DISC 2

ENCORE

・しらんけど

・進むしかねぇ

・Mixed Juice

SPECIAL REEL

超 TOUR DOCUMENTARY