SHISHAMOがCDデビュー記念日である11月13日に地元・神奈川県川崎市のラ チッタデッラ 中央噴水広場で「今日から10周年イヤー突入!!! SHISHAMO NO FREE LIVE!!! ~10YEARS THANK YOU~」と題したフリーライブを開催する。

SHISHAMOがラ チッタデッラ 中央噴水広場でフリーライブを行うのは、自主制作CD「卒業制作」リリースツアーのファイナル公演として高校生活最後に行われた2013年、CDデビュー5周年とアルバム「SHISHAMO 5」の発売記念として行われた2018年に続き3度目。今回はデビューアルバム「SHISHAMO」を2013年11月13日にリリースしてから、ちょうど10年目を迎える記念日に行われる。イープラスではチケットの先行抽選予約を受付中。

またSHISHAMOが2023年1月4日に東京・日本武道館、3月4日に大阪・大阪城ホールで開催する10周年記念ライブのタイトルが決定。日本武道館公演が「SHISHAMO NO BUDOKAN!!! ~10YEARS THANK YOU~」、大阪城ホール公演が「SHISHAMO NO OSAKA-JO HALL!!! ~10YEARS THANK YOU~」という形で、それぞれ2016年に開催した初の日本武道館公演、初の大阪城ホール公演に通ずるタイトルとなっている。公演タイトルの発表と合わせて、写真家の川島小鳥が神奈川県川崎市で撮影した公演ビジュアルと、アルバム「SHISHAMO 2」のジャケットと同じ場所で撮影した新たなアーティスト写真も公開された。

さらに野外アートギャラリープロジェクト「WALL ART GALLERY」にて、宮崎朝子(G, Vo)の描き下ろし作品が展示されることが決定。「WALL ART GALLERY」は、フリーライブの会場であるラ チッタデッラ内にある大型壁面看板17面を、イラストレーターやアーティストの描き下ろし作品でジャックする企画であり、野外アートギャラリーとしては首都圏最大級規模のプロジェクトとなる。この企画のグランドオープンに先立ち、「WALL ART GALLERY」のメインテーマである「MEET」と、サブコンセプト「過去から未来へ飛んでいく」から宮崎が着想を得て描き下ろした全長5.9m×3.9mにもおよぶ巨大作品の作品がフリーライブ開催当日の11月13日に先行展示される。

今日から10周年イヤー突入!!! SHISHAMO NO FREE LIVE!!! ~10YEARS THANK YOU~

2022年11月13日(日)神奈川県 ラ チッタデッラ 中央噴水広場

OPEN 13:30 / START 14:00

SHISHAMO NO BUDOKAN!!! ~10YEARS THANK YOU~

2023年1月4日(水)東京都 日本武道館

SHISHAMO NO OSAKA-JO HALL!!! ~10YEARS THANK YOU~

2023年3月4日(土)大阪府 大阪城ホール