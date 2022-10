野呂佳代、ユージが「アバター」でリスナーと交流!? 専用機器不要で楽しめる“メタバースイベント”とは？

TOKYO FMは、マルチデバイス型メタバース「XR World」を利用した、番組パーソナリティとリスナーがアバター同士で交流する(オンライン)イベント「TOKYO FM メタバースパーティー in XR World」を10月30日(日)に開催!エモート機能を使ったハイタッチや拍手などの動作で交流するほか、参加者同士でチャレンジするクイズ企画などを実施します。また、参加者全員にAmazonギフト券1,000円のプレゼントもあります! ぜひ、特設サイトからお申し込みください。応募受付期間 10月10日(月・祝)23:59まで「TOKYO FM メタバースパーティー in XR World」では、番組パーソナリティ本人仕様のアバターとリスナー参加者のアバター同士で、テキスト及びボイスチャット、また、エモート機能を使ったハイタッチや拍手などの動作で交流するほか、参加者同士でチャレンジするクイズ企画等を実施いたします。参加パーソナリティは、「ONE MORNING」からユージ、「Skyrocket Company」から浜崎美保、「Roomie Roomie!」から野呂佳代の3名。今、注目を集めるメタバースですが、まだよくわからないという人でも気軽に仮想空間を楽しめる機会です。「XR World」は、バーチャル空間ならではのコミュニケーションが楽しめるマルチデバイス型メタバースです。専用機器(ヘッドセット等)もアプリも不要で、PC・スマートフォン・タブレット等のウェブブラウザから無料で気軽にご参加いただけます。リスナーとパーソナリティの新たなコミュニケーションの形にどうぞご期待ください!さらに今回は、このイベントにリスナー192名様を無料ご招待いたします! 参加者全員にAmazonギフト券1,000円のプレゼントもあります! 下記の特設サイトから、ぜひお申し込みください!・応募フォーム:https://www.tfm.co.jp/f/xrworld/form<企画概要>◆タイトル:TOKYO FM メタバースパーティー in XR World◆実施日時:2022年10月30日(日)15:15 オープン 15:30スタート 18:00終了予定◆出演:ユージ、浜崎美保、野呂佳代(※アバターで登場)