銀さん達にまた会える！『銀魂』コラボカフェに行ってきた！

大人気の『銀魂』コラボカフェが帰ってきた! 一足先に『銀魂』コラボカフェを体験してきた編集部員が、フードやグッズをレポート♪

カプコンカフェ池袋店とイオンレイクタウン店では、2022年10月7日(金)~11月10日(木)の期間中、『銀魂』のコラボカフェを実施する。

『銀魂』は、『週刊少年ジャンプ』(集英社)で連載された空知英秋氏による漫画を原作としたTVアニメ。天人(宇宙人)の来襲で価値観が変わった江戸を舞台に、最後のサムライ・坂田銀時、通称「万事屋・銀さん」が大暴れするSF時代劇コメディー。TVアニメは、2006年4月から2018年10月まで放送、2010年、2013年、2021年には劇場版が公開された。

そんな『銀魂』のメンバーが、コラボカフェに帰ってきた! 過去2回行われた『銀魂』コラボでは大好評を博し、多くのお客様からご要望を頂いたため、この度の第3弾コラボが決定したとのこと。

おしゃれに着飾った可愛くてかっこいいイラストが使用されたコラボメニューやグッズは必見! いくつかおすすめをピックアップして、一挙ご紹介!

【おすすめメニュー!】

●真選組のチョイスカレー

真選組をモチーフにしたメニュー。カレーライスと一緒に付いてくるのは、甘みを感じるフルーツチャツネ、ピリリと辛い特製スパイス、そしてマヨネーズ! これが意外とカレーに合うんです! それぞれのキャラクターの好物やイメージの食材をまぜて、お気に入りの味を見つけてみよう♪

●攘夷四天王釜めし

攘夷四天王をモチーフにしたメニュー。同じ釜の飯を食べ、苦楽を共にした攘夷志士時代を思い出す懐かしい釜めし! 具材に味がしみ込んでいて美味しい!

●万事屋謹製宇治銀時丼

万事屋をモチーフにしたメニュー。「宇治銀時丼といえば、作中に出てきたあのメニュー……?」と思った方もご安心を。とっても美味しいかき氷です!

抹茶のかき氷に、生クリーム、あんこ、わらび餅が付いた豪華なメニュー! 神楽の好物である酢こんぶの付け合わせや、新八の眼鏡ケースがモチーフのスプーン置きなど、それぞれのキャラクターの要素がギュッと詰め込まれているところが、ファンには嬉しい♪

●神楽のベリーソーダ

神楽をモチーフにしたドリンク。神楽の服をイメージした「赤」が印象的なベリーソーダ! 中に入っているナタデココの食感とともに楽しもう!

(C)空知英秋/集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス

【おすすめグッズ!】

●キーケース(全4種)

普段使いしやすい色味のキーケース。『銀魂』コラボで、エリザベス柄のグッズは初とのこと! こちらのおすすめポイントは、開いたときの中のデザイン! とっても可愛いんです♪

●窓付きBOXポーチ(全4種)

たくさん物が入りそうなポーチ。窓付きなので、中に入っている物がパッと見て分かるのがいい!

●トレーディングアクリルスタンドキーホルダー(全11種)

メインビジュアルのイラストがしっかり楽しめるアクリルスタンドキーホルダー。11キャラ並んだ様子は、控えめに言って最高! コンプリートしたくなるアイテム。

【ノベルティについて!】

カプコンカフェで食事をされた方に、1回の来店で1枚オリジナルランチョンマットを、オリジナルドリンクを注文された方に、コースター(全10種の中から1枚をランダム)をプレゼント。さらにカフェメニューの利用が3000円(税込)毎に、ブロマイド風ポストカードを1枚プレゼント。

●ランチョンマット

●コースター(全10種)

●ブロマイド風ポストカード(全16種)

『銀魂』の世界を思う存分楽しもう☆

(C)空知英秋/集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス

