本日10月6日（木）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2022年秋アニメ作品まとめを公開中。
「シルバニアファミリー フレアのハッピーダイアリー」
- TOKYO MX：2022年10月6日（木）より毎週木曜日19:22～
- サンテレビ：2022年10月9日（日）より毎週日曜日17:00～
「虫かぶり姫」
- AT-X：2022年10月6日（木）より毎週木曜日21:00～
- TOKYO MX：2022年10月6日（木）より毎週木曜日23:30～
- 関西テレビ：2022年10月6日（木）より毎週木曜日26:55～
- BS日テレ：2022年10月6日（木）より毎週木曜日24:30～
「アキバ冥途戦争」
- TOKYO MX：2022年10月6日（木）より毎週木曜日24:00～
- サンテレビ：2022年10月6日（木）より毎週木曜日24:00～
- KBS京都：2022年10月6日（木）より毎週木曜日24:00～
- BS11：2022年10月6日（木）より毎週木曜日24:00～
- AT-X：2022年10月7日（金）より毎週金曜日21:30～