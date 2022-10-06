「シルバニアファミリー フレアのハッピーダイアリー」ビジュアル (c) EPOCH

本日10月6日（木）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2022年秋アニメ作品まとめを公開中。

「シルバニアファミリー フレアのハッピーダイアリー」

  • TOKYO MX：2022年10月6日（木）より毎週木曜日19:22～
  • サンテレビ：2022年10月9日（日）より毎週日曜日17:00～

「虫かぶり姫」

  • AT-X：2022年10月6日（木）より毎週木曜日21:00～
  • TOKYO MX：2022年10月6日（木）より毎週木曜日23:30～
  • 関西テレビ：2022年10月6日（木）より毎週木曜日26:55～
  • BS日テレ：2022年10月6日（木）より毎週木曜日24:30～

「アキバ冥途戦争」

  • TOKYO MX：2022年10月6日（木）より毎週木曜日24:00～
  • サンテレビ：2022年10月6日（木）より毎週木曜日24:00～
  • KBS京都：2022年10月6日（木）より毎週木曜日24:00～
  • BS11：2022年10月6日（木）より毎週木曜日24:00～
  • AT-X：2022年10月7日（金）より毎週金曜日21:30～