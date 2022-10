SCANDAL、バンドのさらなる「結束力と団結力」を図る企画「スメンタル」を実施！

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。10月3日(月)の配信では、結成17周年目に突入したSCANDALが、さらなるバンド結束力と団結力を図る企画「スメンタル」を実施!HARUNA:さてさて、今回は特別企画の「スメンタル」!TOMOMI:ス……なんて?MAMI:スメンタル?HARUNA:バンド結成16周年を迎えて17年目に突入した4人に、連想ゲームを通して、あらためて結束力と団結力を図っていく企画です! ひとつの質問に、全員が同じ回答になるように、気持ちと考えを読み合っていきましょう。それが「スメンタル」です。MAMI:スキャンダル、メンタル、スメンタルってことね。RINA:スメンタル、あ、そういうことか。HARUNA:そういうことです。連想ゲームってことですね、とにかく全員同じ回答になるのがゴールです。1回戦で揃わなかったら、2回戦に入ります。TOMOMI:1回戦?MAMI:同じお題で答えが揃うまで、やり続けるということね。HARUNA:やり続けます!RINA:これはいけそうな気がする。HARUNA:1回で揃うのが理想です!MAMI:はい、やってみましょう!HARUNA:1問目!「ピクニックに持って行くおにぎりで、全員が美味しくいただける具」は?HARUNA:全員が美味しくいただける? 4人がってことだよね?TOMOMI:私たちみんなが好きなやつってことだよね?RINA:え、ちょっと待って。TOMOMI:たぶん、これやと思うなあ。HARUNA:うーん、わからん。わからんけど、これかな。MAMI:えー、ちょっと待って。RINA:王道ってことやんね?MAMI:うちらのってことだよね?HARUNA:4人がってことだよね?スタッフ:それでは全員フリップに書いて、一斉にお出しください!一同:えー、うそー! 惜しいー!HARUNA:「シャケ」と「ツナマヨ」で分かれました!RINA:RINAとHARUNAが「シャケ」。HARUNA:TOMOMIとMAMIが「ツナマヨ」。TOMOMI:魚介ってことでは一致してるよね。正解じゃない?スタッフ:ダメです!MAMI:「シャケ」は選択肢にはあったんだけどね。っていうか、もう1回戦やるんだよね?TOMOMI:もう1回やるの?スタッフ:次こそは、全員一致しましょう。RINA:シャケとツナマヨじゃないやつを書くってこと?MAMI:いや、これを書いてもいいんだよ。HARUNA:じゃあ2回戦が一番難しいじゃん!RINA:どっちもみんな好きやけど、ピクニックに持って行くってなったら、こっちじゃないかなって思って。HARUNA:私もピクニックに引っ張られたんだよね。MAMI:たしかに状況を考えると、炎天下の日もあるだろうし、ずっと持ち歩いていたら(痛んでしまって)危ないかもしれないなあ。そのときの「具」ってことね。これなら大丈夫、腐らんと。HARUNA:コンビニで買うんじゃないの。自分で作って持って行くんだよ。TOMOMI:手間はかけたくないから、スーパーに売っているビンのやつ的な?HARUNA:朝でもいけるやつね!スタッフ:それでは、一斉にお出しください!HARUNA:せーの……。全員:「シャケ」ー!RINA:よかったー。<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056