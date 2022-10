BRAHMANのMV「Slow Dance」が世界的映像アワードでダブル受賞

BRAHMANが2021年9月に発表した「Slow Dance」のMVが、世界的広告系メディア・shots主催の「shots Awards Asia Pacific 2022」にて「Music Video of the Year部門」で入賞。さらに、作品のディレクターを務めた白石剛浩が「New Director of the Year」でシルバー(2位受賞)を獲得した。

「shots Awards」は、世界中から集められた最新の優れた広告映像やMVから1年間で最も革新的かつ感銘的だった作品を表彰する賞で、アジア・オーストラリア・ニュージーランド、アメリカ、ヨーロッパ・中東・アフリカの地域別に開催を行っている。

なお、本MVの内容は、得体のしれない「何か」に突然追われるラーメン職人RONZIが、逃げども逃げども追いかけてくる「カイブツ」に半狂乱になりながらも自由を掴み取る。しかし、その先に彼を待ち受けていたものとは…… というストーリーで、怖いのになぜか笑ってしまう、BRAHMAN史上初のサスペンスホラー的作品になっている。

<リリース情報>

BRAHMAN

「Slow Dance」

配信リンク:https://brahman.lnk.to/slowdancePR

映像作家 白石剛浩 公式HP:http://cnct.work/artist/takahiro-shiraishi/

BRAHMAN OFFICIAL 公式HP:http://www.brahman-tc.com/