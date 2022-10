11月2日にタワーレコードおよび中野ミュージック限定でリリースされる、BOOM BOOM SATELLITESの書籍「BOOM BOOM SATELLITES 25th Anniversary BOOK ブンブンサテライツ」の収録内容が発表された。

「BOOM BOOM SATELLITES 25th Anniversary BOOK ブンブンサテライツ」はBOOM BOOM SATELLITESが今年でデビュー25周年と、2016年10月に川島道行(Vo, G)が亡くなってから七回忌を迎えることを受けて制作されたアニバーサリーブック。中野雅之(Programming, B)が川島との出会いから別れまでを振り返った回想録をはじめ、川島と親交のあった人物が彼とのエピソードを語った「川島道行 証言集」、雑誌「音楽と人」より過去のインタビュー記事が掲載される。さらに生前の川島の姿を捉えた未公開写真、中野が撮影したプライベートフォトも収められている。

「BOOM BOOM SATELLITES 25th Anniversary BOOK ブンブンサテライツ」収録内容

・中野雅之 回想録 1990-2016

・川島道行 証言集

・「音楽と人」インタビュー再録

・未公開&プライベートフォト集

「川島道行 証言集」参加者

イマイアキノブ / 星野英彦(BUCK-TICK) / TOSHI-LOW(BRAHMAN、OAU) / ダイスケはん(マキシマム ザ ホルモン) / 佐々木亮介(a flood of circle) / RxYxO(coldrain) / 百々和宏(MO'SOME TONEBENDER) / 山本幹宗 / 福田洋子 / 須藤理彩 / and more