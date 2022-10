LAUSBUBの初となるライブツアー「LAUSBUB 1st EP Release Tour『M.I.D.』」が11月から2023年1月にかけて行われる。

ツアーは11月19日の大阪・Shangri-La公演、12月28日の北海道・cube garden公演、1月28日の東京公演の全3公演が予定されており、大阪公演には諭吉佳作/menと後日発表のDJアクトがゲスト出演。北海道公演と東京公演のゲスト出演者は後日発表される。

なおLAUSBUBは11月16日に1st EP「M.I.D. The First Annual Report of LAUSBUB」をリリース。本日10月5日に収録曲「Wind City」を先行配信した。

LAUSBUB 1 st EP Release Tour「M.I.D.」

2022年11月19日(土)大阪府 Shangri-La

<出演者>

LAUSBUB / 諭吉佳作/men / and more



2022年12月28日(水)北海道 cube garden(※出演者は後日発表)

2023年1月28日(土)東京都(※会場 / 出演者は後日発表)