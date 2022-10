BUCK-TICKが12月29日に東京・日本武道館公演「BUCK-TICK TOUR THE BEST 35th anniv. FINALO in Budokan」を開催する。

改修工事が行われていた2019年を除き、2000年から毎年12月29日に日本武道館でライブを行ってきたBUCK-TICK。オフィシャルサイトでは、オフィシャルファンクラブ・FISH TANKおよびオフィシャルモバイルサイト・LOVE & MEDIA PORTABLEの両方に登録しているファンを対象にチケットの先行予約を受け付けている。

BUCK-TICK TOUR THE BEST 35th anniv. FINALO in Budokan

2022年12月29日(木) 東京都 日本武道館