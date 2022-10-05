「おばけずかん！」キービジュアル (c)斉藤洋・宮本えつよし・講談社／「おばけずかん！」製作委員会

本日10月5日（水）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2022年秋アニメ作品まとめを公開中。

「おばけずかん！」

  • テレビ東京系「おはスタ」内：2022年10月5日（水）放送開始

「ヒューマンバグ大学」

  • TOKYO MX：2022年10月5日（水）より毎週水曜日22:00～
  • BSフジ：2022年10月6日（木）より毎週木曜日24:30～
  • サンテレビ：2022年10月6日（木）より毎週木曜日24:30～
  • AT-X：2022年10月18日（火）より毎週火曜日23:30～

「陰の実力者になりたくて！」

  • AT-X：2022年10月5日（水）より毎週水曜日22:30～
  • TOKYO MX：2022年10月5日（水）より毎週水曜日23:30～
  • テレビ愛知：2022年10月6日（木）より毎週木曜日26:35～
  • KBS京都：2022年10月5日（水）より毎週水曜日24:30～
  • サンテレビ：2022年10月5日（水）より毎週水曜日24:30～
  • BS日テレ：2022年10月5日（水）より毎週水曜日24:30～

「VAZZROCK THE ANIMATION」

  • TOKYO MX：2022年10月5日（水）毎週水曜日22:30～
  • サンテレビ：2022年10月5日（水）毎週水曜日24:00～
  • KBS京都：2022年10月5日（水）毎週水曜日23:30～
  • テレビ愛知：2022年10月5日（水）毎週水曜日26:05～
  • BS日テレ：2022年10月5日（水）毎週水曜日23:00～
  • アニマックス：2022年11月6日（日）毎週日曜日23:30～

「転生したら剣でした」

  • TOKYO MX：2022年10月5日（水）より毎週水曜日23:00～
  • ABCテレビ：2022年10月5日（水）より毎週水曜日26:14～
  • BS朝日：2022年10月7日（金）より毎週金曜日23:00～
  • AT-X：2022年10月7日（金）より毎週金曜日21:00～

「不徳のギルド」

  • AT-X：2022年10月5日（水）より毎週水曜日23:30～
  • TOKYOMX：2022年10月5日（水）より毎週水曜日25:35～
  • テレビ愛知：2022年10月6日（木）より毎週木曜日27:05～
  • KBS京都：2022年10月5日（水）より毎週水曜日25:35～
  • サンテレビ：2022年10月5日（水）より毎週水曜日25:35～
  • BS11：2022年10月5日（水）より毎週水曜日25:30～

「Do It Yourself!! -どぅー・いっと・ゆあせるふ-」

  • テレビ東京：2022年10月5日（水）より毎週水曜日24:00～（初回放送24:30～）
  • AT-X：2022年10月6日（木）より毎週木曜日21:30～
  • BS11：2022年10月6日 （木）より毎週木曜日22:30～
  • NST新潟総合テレビ：2022年10月9日 （日）より毎週日曜日9:30～

「モブサイコ100 III」

  • TOKYO MX：2022年10月5日（水）より毎週水曜日24:00～
  • BSフジ：2022年10月5日（水）より毎週水曜日24:30～
  • カートゥーン ネットワーク：2022年10月7日（金）より毎週金曜日17:30～（初回放送17:00～）

「マブラヴ オルタネイティヴ」第2期

  • フジテレビ：2022年10月5日（水）より毎週水曜日24:55～（初回放送25:20～）
  • 関西テレビ：2022年10月6日（木）より毎週木曜日26:25～
  • 東海テレビ：2022年10月8日（土）より毎週土曜日25:45～
  • テレビ西日本：2022年10月5日（水）より毎週水曜日25:55～
  • 北海道文化放送：2022年10月9日（日）より毎週日曜日25:10～
  • BSフジ：2022年10月12日（水）より、毎週水曜日24:00～
  • AT-X：2022年10月9日（日）より毎週日曜日23:00～