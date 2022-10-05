本日10月5日（水）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2022年秋アニメ作品まとめを公開中。
「おばけずかん！」
- テレビ東京系「おはスタ」内：2022年10月5日（水）放送開始
「ヒューマンバグ大学」
- TOKYO MX：2022年10月5日（水）より毎週水曜日22:00～
- BSフジ：2022年10月6日（木）より毎週木曜日24:30～
- サンテレビ：2022年10月6日（木）より毎週木曜日24:30～
- AT-X：2022年10月18日（火）より毎週火曜日23:30～
「陰の実力者になりたくて！」
- AT-X：2022年10月5日（水）より毎週水曜日22:30～
- TOKYO MX：2022年10月5日（水）より毎週水曜日23:30～
- テレビ愛知：2022年10月6日（木）より毎週木曜日26:35～
- KBS京都：2022年10月5日（水）より毎週水曜日24:30～
- サンテレビ：2022年10月5日（水）より毎週水曜日24:30～
- BS日テレ：2022年10月5日（水）より毎週水曜日24:30～
「VAZZROCK THE ANIMATION」
- TOKYO MX：2022年10月5日（水）毎週水曜日22:30～
- サンテレビ：2022年10月5日（水）毎週水曜日24:00～
- KBS京都：2022年10月5日（水）毎週水曜日23:30～
- テレビ愛知：2022年10月5日（水）毎週水曜日26:05～
- BS日テレ：2022年10月5日（水）毎週水曜日23:00～
- アニマックス：2022年11月6日（日）毎週日曜日23:30～
「転生したら剣でした」
- TOKYO MX：2022年10月5日（水）より毎週水曜日23:00～
- ABCテレビ：2022年10月5日（水）より毎週水曜日26:14～
- BS朝日：2022年10月7日（金）より毎週金曜日23:00～
- AT-X：2022年10月7日（金）より毎週金曜日21:00～
「不徳のギルド」
- AT-X：2022年10月5日（水）より毎週水曜日23:30～
- TOKYOMX：2022年10月5日（水）より毎週水曜日25:35～
- テレビ愛知：2022年10月6日（木）より毎週木曜日27:05～
- KBS京都：2022年10月5日（水）より毎週水曜日25:35～
- サンテレビ：2022年10月5日（水）より毎週水曜日25:35～
- BS11：2022年10月5日（水）より毎週水曜日25:30～
「Do It Yourself!! -どぅー・いっと・ゆあせるふ-」
- テレビ東京：2022年10月5日（水）より毎週水曜日24:00～（初回放送24:30～）
- AT-X：2022年10月6日（木）より毎週木曜日21:30～
- BS11：2022年10月6日 （木）より毎週木曜日22:30～
- NST新潟総合テレビ：2022年10月9日 （日）より毎週日曜日9:30～
「モブサイコ100 III」
- TOKYO MX：2022年10月5日（水）より毎週水曜日24:00～
- BSフジ：2022年10月5日（水）より毎週水曜日24:30～
- カートゥーン ネットワーク：2022年10月7日（金）より毎週金曜日17:30～（初回放送17:00～）
「マブラヴ オルタネイティヴ」第2期
- フジテレビ：2022年10月5日（水）より毎週水曜日24:55～（初回放送25:20～）
- 関西テレビ：2022年10月6日（木）より毎週木曜日26:25～
- 東海テレビ：2022年10月8日（土）より毎週土曜日25:45～
- テレビ西日本：2022年10月5日（水）より毎週水曜日25:55～
- 北海道文化放送：2022年10月9日（日）より毎週日曜日25:10～
- BSフジ：2022年10月12日（水）より、毎週水曜日24:00～
- AT-X：2022年10月9日（日）より毎週日曜日23:00～