globe、デビュー10000日目のクリスマスイブに豪華メモリアルBOXの発売決定

globeが、デビュー日から起算して丁度10000日目となる2022年12月24日に豪華なメモリアルBOXをリリースする。また同時に、特設サイトやティザー動画も公開された。

今作のリリースは、今年のクリスマスイブが丁度デビュー10000日目にあたるということに気づいたスタッフの、「クリスマスイブがこんな節目の日にあたるなんて、これは何かのめぐり合わせに違いない」との想いから実現に至った。

globeのオリジナル楽曲(バージョン違いなどを除く)の全てが最新リマスタリングで収録され、ミュージックビデオやライブ映像も発表されている全時代の楽曲が網羅されるなどボリューム感満載の内容。さらに、発売当時は制作の都合で未発表となっていたシングル『Stop! In the Name of Love』のミュージックビデオや、一部のみが公開されていた幻の台湾LIVE「TK PAN-PACIFIC TOUR 97 IN TAIPEI」のglobeパート全曲などの貴重なコンテンツも初収録される。

また、今作の特設サイトもオープンし、各CDショップ、ECサイトでは商品の予約もスタートした。100ページに及ぶヴィジュアルBOOKなども加えて、globeとその楽曲の魅力を凝縮した豪華な作品となっている。

今回のリリースに際して、メンバーからもコメントが寄せられた。

小室哲哉

「10000日という節目にこうした作品を出せるのは、ひとえにglobeのサウンドを愛し続けてくれている多くの皆さんのおかげです。

そしてメンバーにも感謝したいと思います。

本当にありがとうございます。」

MARC PANTHER

「あっという間の10000日だよ

振り返ると本当にいろんな事があった

楽しいことも、辛いことも

ちょうどいいタイミングでいろいろ楽しみたいと思ってたんだ

もしみんなもそう感じたなら、是非この永久保存ボックスを手にして、globeと共に歩んできた10000日を思い出し楽しんでもらいたい。」

KEIKO

「デビュー10000日目がクリスマスイブということで、スタッフが企画してくれた今回の作品。

とても感謝しています。ファンの皆さんが少しでも喜んでくれたら幸いです。」

<リリース情報>

globe

『10000 DAYS』

発売日:2022年12月24日

品番:AVCG-70115~26/B~F

価格:29800円(+税)

全17ディスク:豪華特製大型デジパック&三方背ケース仕様 ※初回生産限定盤

音源

CD 12枚:globeがこれまでにリリースした全楽曲のオリジナルバージョン141曲を最新デジタルリマスタリング

Blu-ray Audio 1枚:初ハイレゾ化音源を多数含む、CDと同曲のハイレゾ音源(96kHz / 24bit)

映像

Blu-ray 3枚:LIVE映像全61曲(これまで発表してきた映像作品より、複数回歌唱されている楽曲は1パフォーマンスを厳選し被る曲はなしでの61曲)を最新のデジタルリマスタリング&時代順に収録

Blu-ray 1枚:未発表MV「Stop! In the Name of Love」、初商品化「INSPIRED FROM RED & BLUE(short ver.)」「seize the light(short ver.)」を含む全MV23曲 & 幻のライブ映像「TK PAN-PACIFIC TOUR 97 IN TAIPEI」globeパート初の全楽曲収録

BOOK

初公開秘蔵写真も含む豪華大判100PヴィジュアルBOOK

全141曲の歌詞掲載、40P歌詞BOOK

