『すみっコぐらし』と『丸福珈琲店』の美味しい＆キュートな初コラボに注目！

創業88年目を迎えた「丸福珈琲店」と、10周年を迎えた『すみっコぐらし』が初コラボ! 丸福珈琲店の全国15店舗で、2022年10月1日(土)~11月30日(水)の期間、「丸福珈琲店×すみっコぐらしコラボフェア」を開催中だ。美味しくてキュートなメニューを紹介します!

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリー、その世界観は子どものみならず大人たちをも魅了している。

様々なグッズや玩具などの商品展開がなされており、劇場版アニメーション作品も制作・公開されるなど、幅広い年齢層に愛されているキャラクターだ。

この度のコラボでは、「すみっコぐらしわくわくホットケーキ」や「しろくまのおでかけ菜園バターチキンカリー」、「すみっコのカラフルクリームソーダ」などとってもキュートなすみっコたちのメニューが大集合!

さらにコラボスイーツ・コラボフードを注文すると、『すみっコぐらし』の限定ペーパーランチョンマットがプレゼントされる。

この機会に、丸福珈琲店で『すみっコぐらし』との見て楽しい、食べて美味しいコラボをご堪能あれ♪

(C)2022 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.