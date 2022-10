Mrs. GREEN APPLE「5年前は何してた？」『WanteD! WanteD!』リリースの思い出と『誤解』の話

Mrs. GREEN APPLEが、10月3日(月)放送のTOKYO FMのレギュラー番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」に出演。同コーナーが放送5周年を迎えたということで、『5』や『ご』にまつわるエピソードを届けました。大森:どういうことですか?藤澤:“涼ちゃん”と呼ばれてるんで、一応念のために言っときますけど……私、藤澤涼架っていう名前なんですね。本名、涼架っていうんです。大森:はい(笑)。藤澤:“涼しい”に、架け橋の“架”じゃないですか。小学生のころに、“すずか”って読み間違えられたことあって……。大森:あーたしかに!藤澤:“りょうか”でもあるんだよ。大人になったいまでも、時々ちょっと困ることがあって……「りょうかさんの電話番号ですか?」みたいな電話がくるんだよね。「あ、はい。」って言ったら「ご家族の方ですか? お父さんですか?」って。大森:女性だと思われるってことね?藤澤:そうそう。でも、「涼架本人です」っていうのがめちゃくちゃ恥ずかしくて(笑)。大森:“りょうか”って男性で珍しいもんね。かっこいい名前だけど、たしかに、訂正する本人はちょっと恥ずかしいかもね。若井:「誤解しないで!」っていうことだね。藤澤:はい!『誤解』の話でした。大森:「ミセスLOCKS!」が始まったこともあるんですけど、それ以外に「俺ら5年前って何やってたっけ?」「5年前を振り返ろう」って話(笑)。(2017年は)記憶の限りだと……『WanteD! WanteD!』をリリースしたかな?若井:『MEET YOU TOUR』も! 野外もやんなかった?大森:日比谷ね! 大阪も!(2017年7月に野外ライブ『ゼンジン未到とロワジール』開催)若井:涼ちゃんが、そのとき青髪だった!藤澤:そう青だった! 懐かしいね!若井:元貴が紫だった!大森:そうだ! 短くて紫だった。で、若井が黒だった?若井:黒で……なんかヘルメットみたいな髪型してた(笑)。大森:初めてパーマかけたんだ!(笑)。若井:そうそうそう! 「うわぁ! こんなんじゃねぇな」って思いながら(笑)。あのときパーマで、ヘルメットみたいになっちゃったんだ(笑)。藤澤:懐かしい~。大森:そういう話をしたかった!藤澤:あのとき……『WanteD! WanteD!』で、ちょっとびっくりされたんだよね。大森:された! スタッフチームからもされたしね。当時はサブスクとかも……盛り上がってきたかな、ぐらいな感じだったし。藤澤:そう。僕も髪色あんなにパキッとした青色やるのは初めてで……。大森:まあ、ビジュアルにちょっと振ったよね。聞かれるために派手なことをちょっとしよう、みたいな。若井:そうね。藤澤:いまとなってはそういうタームとか、楽曲によって変わっていくのがミセスの面白さですよ! っていうね。スタイルというか。大森:そうそう。『ダンスホール』でダンス踊ったときも、みなさんびっくりされたでしょうけど、らせん階段のように同じことをずっと繰り返してるなって。良い意味でね!藤澤:そうそう! その大きな(変化のあった)ミュージックビデオだった気がするな。大森:『WanteD! WanteD!』はたしかにね。若井:これはもう……怒ってます。大森:何に?若井:9月14日に大森先生の誕生日があったじゃないですか。僕は10月8日が誕生日なんですけど、みんな大森さんの誕生日で完全燃焼してないかな? っていう。大森・藤澤:(笑)。藤澤:(9月が終わってすぐに)10月で、たしかにキュッとしてるよね。大森:あーそうか。「もう若井の誕生日だ」ってなっちゃう?藤澤:たしかにその節あるわ!大森:ごめん。もう、誕生日をずらしてもらっていい?若井:どういうこと? 俺の過去を変えろってこと……!?(笑)。藤澤:(笑)。若井:そこちょっと不安なんですよ、やっぱり。大森:その不安はね、「ミセスLOCKS!」の生徒(リスナー)とかは、全然気にしてないと思うよ。もうみんな準備してる。若井:本当ですか?(番組でも)毎年、僕のときも盛大にやってくれてありがたいんですけど……大森先生の今年の盛り上がりを見たら、ちょっと不安なっちゃいまして。大森:なんだそれ(笑)。若井:ちょっと……取り乱しましたけどもね! すいません、ちょっと誤解してました、僕。それこそ……『誤解』です。大森・藤澤:あっ……!若井:お後がよろしいようで!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/