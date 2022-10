「何度も救ってもらいました」“ラジオの中の学校”が18年目に突入

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。10月3日(月)は番組の開校記念日ということで、番組にまつわるエピソードをリスナーのメッセージとともに紹介しました。番組冒頭で話していた、こもり校長とぺえ教頭の番組の思い出を紹介します。こもり校長:2005年10月3日に開校したラジオの中の学校・SCHOOL OF LOCK!。本日より18年目に突入ー!ぺえ教頭:おめでとうございます! すごいね、あと2年で20年になるのね……(笑)。こもり校長:17周年で18年目だから、20(周)年になるにはあと3年かな?(笑)。ぺえ教頭:あ、そうか! 17周年か!(笑)。こもり校長:今日から18年目です!こもり校長:教頭が、SCHOOL OF LOCK! の生徒(リスナー)だったのはいつ?ぺえ教頭:私は中学3年生のときと高校生のときに、練習が遅くなった日は父の車で家に帰ってたの。その父の車のなかで、夜10時からはいつもSCHOOL OF LOCK! のギターチャイムを聴いていた。あの音がいまだに忘れられない。こもり校長:アジカン(ASIAN KUNG-FU GENERATION)の喜多(建介)先生が弾いているんだよね。ぺえ教頭:そうそう。こもり校長:俺は最初、楽器目当てで聴いてたのね。ぺえ教頭:かっこいいじゃん。“ロック”だね(笑)。こもり校長:そうだったんだけど、(レギュラー出演していた新垣結衣さんによる)「ガッキーLOCKS!」も聴いてた。16歳とかかな。【18年目、おめでとうございます! 登校8年目です。入学したころは10代だった私も、気づけば大学生になりました。まだもう少し、この学校の生徒でいさせてほしいなと思います】(21歳女性)こもり校長:嬉しいね。ぺえ教頭:そうだね。登校8年目もすごいけど、もっと長く聴いてくださっている方もいるのかしらね?こもり校長:いると思うよ。ぺえ教頭:この世の中で、一番長くSCHOOL OF LOCK! を聴いている! と自信のある方は書き込んでください(笑)。こもり校長:マックス何年だろうね。ぺえ教頭:働いているごはん屋さんでずっとTOKYO FMが流れていて、毎日のようにSCHOOL OF LOCK! を聴いています! という方もいると思うんだよね。こもり校長:ありがとうございます!【こもり校長が校長になって1年、ぺえ教頭が教頭になって1年、それと同時に私もこのSCHOOL OF LOCK! に入学して1年が経ちました。つらい時、悲しい時、誰にも話せないつらい思いをしている時、何度も何度もこもり校長とぺえ教頭に救ってもらいました。偶然SCHOOL OF LOCK! に出会えたこと、こもり校長ぺえ教頭という尊敬してもしきれないとても輝いている私の唯一の校長教頭に出会えたこと、私の話を親身に聴いてくれる優しい職員さん(スタッフ)、生徒さんに出会えたこと。私の財産です。2年生になってもお世話になります】(16歳女性)ぺえ教頭:やだぁ……嬉しいね……。こもり校長:あら……(笑)。まだ10分しか経っていないのに。ぺえ教頭:こんなに、しくしく泣くとは思わなかったわ(笑)。嬉し涙ではあるんだけどね。こもり校長:(笑)。本当に嬉しい限りだね。ぺえ教頭:“やっててよかった”って思えるね。ありがとうございます……!こもり校長:18年目のSCHOOL OF LOCK! も開校当初と変わらず、今このラジオを聴いている生徒のキミが、いつの日か未来の鍵を握るまで授業を届けていきます! 鍵を見つけたら、いつだってこの学校から卒業してもいい! むしろ、僕らのラジオを1人も必要としなくなることがあれば、SCHOOL OF LOCK! としては大成功。ぺえ教頭:そうですね。こもり校長:「ラジオを聴いている場合じゃないよ! やらないといけないことがあるんです!」とみんな思ってくれたら、それでいいと思っているからね。ぺえ教頭:それはそれで、寂しい気もするけど……(笑)。こもり校長:そんな日がやってくるまで、今夜もお届けします!・「SCHOOL OF LOCK! が開校された2005年10月3日に生まれた」という17歳・「1年半前から聴き始め、SCHOOL OF LOCK! の校長になるのを目指している」という13歳・「番組が放送を開始した1ヵ月後から聴き始め、いまも聴いている。SCHOOL OF LOCK!は、なくてはならないずっと側にいる存在」という28歳と、電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/