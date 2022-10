globeのメモリアルボックスセット「10000 DAYS」が12月24日にリリースされる。

今年12月24日はglobeのデビュー1万日目にあたる記念日。クリスマスイブで1万日を迎えることに気づいたスタッフの「クリスマスイブがこんな節目の日にあたるなんて、これは何かのめぐり合わせに違いない」という思いから、メモリアルボックスの発売が実現したという。

本作にはglobeがこれまでにリリースした全楽曲のオリジナルバージョン141曲を、最新のデジタルリマスタリングを施して収録。過去のライブ映像61曲やミュージックビデオのほか、発売当時は未発表となっていたシングル「Stop! In the Name of Love」のMV、一部のみが公開されていた1997年の台湾ライブ「TK PAN-PACIFIC TOUR '97 IN TAIPEI」のglobeパート全曲映像も収められる。

今回のリリースに際してglobeメンバーからのコメントも到着。小室哲哉は「globeのサウンドを愛し続けてくれている多くの皆さんのおかげです。そしてメンバーにも感謝したいと思います」、MARC PANTHERは「是非この永久保存ボックスを手にして、globeと共に歩んできた10000日を思い出し楽しんでもらいたい」、KEIKOは「ファンの皆さんが少しでも喜んでくれたら幸いです」とそれぞれメッセージを寄せている。

globe コメント

小室哲哉

10000日という節目にこうした作品を出せるのは、ひとえにglobeのサウンドを愛し続けてくれている多くの皆さんのおかげです。そしてメンバーにも感謝したいと思います。

本当にありがとうございます。

MARC PANTHER

あっという間の10000日だよ

振り返ると本当にいろんな事があった

楽しいことも、辛いことも

ちょうどいいタイミングでいろいろ楽しみたいと思ってたんだ

もしみんなもそう感じたなら、是非この永久保存ボックスを手にして、globeと共に歩んできた10000日を思い出し楽しんでもらいたい。

KEIKO

デビュー10000日目がクリスマスイブということで、スタッフが企画してくれた今回の作品。

とても感謝しています。ファンの皆さんが少しでも喜んでくれたら幸いです。