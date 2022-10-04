侍ジャパンU23日本代表 最新情報（最新ニュース）
「第4回 WBSC U-23ワールドカップ」が10月13～23日に台湾・台北で行われる。今大会の日本代表「侍ジャパン」は、社会人野球で活躍する23歳以下の選手たちで構成された。出場選手は、以下の通り。
投手
選手名
所属
投打
澤柳 亮太郎
ロキテクノ富山
右投右打
柳橋 巧人
JR東海
右投左打
富田 蓮
三菱自動車岡崎
左投左打
谷 優希
伯和ビクトリーズ
右投右打
片山 楽生
NTT東日本
右投左打
藤村 哲之
東芝
左投左打
工藤 稜太
信越硬式野球クラブ
右投右打
権田 琉成
TDK
右投右打
野手一覧
捕手
選手名
所属
投打
城野 達哉
西濃運輸
右投左打
南木 寿也
JR北海道硬式野球クラブ
右投右打
丸山 竜治
Honda熊本
右投右打
内野手
選手名
所属
投打
中川 拓紀
Honda鈴鹿
右投左打
大西 蓮
JR東日本東北
右投右打
樫村 昌樹
日本製鉄鹿島
右投右打
泉口 友汰
NTT西日本
右投左打
中村 迅
NTT東日本
右投左打
藤井 拓海
四国銀行
右投右打
相羽 寛太
ヤマハ
右投右打
外野手
選手名
所属
投打
橋本 典之
大阪ガス
左投左打
齋田 海斗
TDK
右投左打
丸山 壮史
ENEOS
右投左打
中田 悠斗
ヤマハ
右投左打
平野 友都
西部ガス
右投右打
猪原 隆雅
ミキハウス
右投右打