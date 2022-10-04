NAHA, JAPAN - NOVEMBER 01: A helmet is seen on the bench prior to the game between Samurai Japan and Canada at the Okinawa Cellular Stadium Naha on November 01, 2019 in Naha, Okinawa, Japan. (Photo by Masterpress - Samurai Japan/SAMURAI JAPAN via Getty Images)

侍ジャパンU23日本代表　最新情報（最新ニュース）

　「第4回 WBSC U-23ワールドカップ」が10月13～23日に台湾・台北で行われる。今大会の日本代表「侍ジャパン」は、社会人野球で活躍する23歳以下の選手たちで構成された。出場選手は、以下の通り。

投手

選手名

所属

投打

澤柳 亮太郎

ロキテクノ富山

右投右打

柳橋 巧人

JR東海

右投左打

富田 蓮

三菱自動車岡崎

左投左打

谷 優希

伯和ビクトリーズ

右投右打

片山 楽生

NTT東日本

右投左打

藤村 哲之

東芝

左投左打

工藤 稜太

信越硬式野球クラブ

右投右打

権田 琉成

TDK

右投右打

 

 

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野手一覧

捕手

選手名

所属

投打

城野 達哉

西濃運輸

右投左打

南木 寿也

JR北海道硬式野球クラブ

右投右打

丸山 竜治

Honda熊本

右投右打

内野手

選手名

所属

投打

中川 拓紀

Honda鈴鹿

右投左打

大西 蓮

JR東日本東北

右投右打

樫村 昌樹

日本製鉄鹿島

右投右打

泉口 友汰

NTT西日本

右投左打

中村 迅

NTT東日本

右投左打

藤井 拓海

四国銀行

右投右打

相羽 寛太

ヤマハ

右投右打

 

 

外野手

選手名

所属

投打

橋本 典之

大阪ガス

左投左打

齋田 海斗

TDK

右投左打

丸山 壮史

ENEOS

右投左打

中田 悠斗

ヤマハ

右投左打

平野 友都

西部ガス

右投右打

猪原 隆雅

ミキハウス

右投右打