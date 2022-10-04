Tempalay、最新アルバム『from JAPAN 3』全10曲のタイトルが明らかに

Tempalayが、2022年10月12日（水）に発売する最新アルバム『from JAPAN 3』の全収録曲を発表した。また、10月4日（火）24時にアルバム収録曲が先行配信されることも決定した。

本作は、過去にリリースされた『from JAPAN』および『from JAPAN 2』の名前を継承しつつも、インディーズ時代の楽曲を今のTempalayのサウンドで再録音した楽曲を収録した”リボーンアルバム”。

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9月に先行配信曲として「続・Have a nice days club」のみ先行配信され、今回、ついに全10曲のタイトルが明らかになった。インディーズ時代の代表曲から隠れた名曲まで幅広い楽曲陣が揃っており、単なる再録音に終わらない大幅なアレンジの違いや、現在のTempalayならではのサウンドにアップデートされた内容となっている。

さらに、数量限定のオリジナルTシャツ付きセット「フロムジャ盤」の販売も予定されており、各店舗で予約受付中。

＜リリース情報＞

Tempalay

『from JAPAN 3』

発売日：2022年10月12日（水）

＝収録曲＝

1. 続・JOE

2. 続・Austin Town

3. 続・my name is GREENMAN

4. 続・sea side motel

5. 続・Festival

6. 続・新世代

7. 続・革命前夜

8. 続・かいじゅうたちの島

9. 続・New York City

10. 続・Have a nice days club

通常盤（CD）

品番：WPCL-13429

価格：3080円（税込）

フロムジャ盤（CD＋グッズ）

品番：WPCL-13430

価格：7777円（税込）

グッズ内容：ライブ映像付きTシャツ（フリーサイズ）

※ワンマンライブ「寿司」（2022年2月22日Tokyo Dome City Hall）ライブ映像視聴コード封入

※ライブ映像視聴用URLへ遷移するQRコードがTシャツに付属しています。

※ライブ映像は2023年10月11日まで視聴可能です。

CD購入リンク：https://tempalay.lnk.to/fromjapan3

Tempalay Official Site：https://tempalay.jp/

Tempalay Twitter：https://twitter.com/tempalay

Tempalay Instagram：https://www.instagram.com/tempalay_from_japan/