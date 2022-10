ダニエル・シーヴィがソロデビュー、エヴァン・ハラ監督によるMVも公開

Daniel Seavey(ダニエル・シーヴィ)が、シングル「Can We Pretend That Were Good?」にてソロデビューを果たした。

先日活動休止を発表したWhy Dont We(ホワイ・ドント・ウィー)のメンバーで、マルチ・プラチナ認定を誇るシンガーソングライター・プロデューサー、ダニエル・シーヴィ。

ソロデビュー曲「Can We Pretend That Were Good?」はセルフ・プロデュースにより制作された楽曲。アコースティック・ギターと、エモーショナルな詩、弾き語りのチェロによって彩られた楽曲で、ロック、ポップ、オルタナティブ、エレクトロニックを融合させた作品になっている。

ダニエル・シーヴィは「自分が誰であるかということを突き詰めるのは楽しいことだよ。ここ数年、歌詞や音楽にいつのまにか自分を残していることに気づかないままだったが、人生における多くの変化球が僕を変えたんだ。でも、音楽に関しては、決して変化することはない。一貫して、いろいろな音を取り入れて、今まで聴いたことのないものを組み立てることを心がけている。ずっとやりたかったことだし、今それができることにとても興奮しているんだ」とコメント。

また、「僕にとって、他のアーティストの曲を聴くことは、音楽を通してその人を感じることができる特別なことなんだ。新曲の歌詞については、ここまで正直に書いたことはない。自分の考えや気持ちをそのまま書いているんだ。あなたが経験している瞬間にも繋がるといいんだけどね。」と語っている。

同時にエヴァン・ハラが監督を担当したMVも公開された。

<リリース情報>

Daniel Seavey(ダニエル・シーヴィ)

ソロデビュー曲「Can We Pretend That Were Good?」

配信日:2022年9月30日(金)

Linkfire::https://Japan.lnk.to/cwpPu