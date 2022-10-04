竹内良輔・三好輝原作による「ミュージカル『憂国のモリアーティ』Op.4 -犯人は二人-」のキャラクタービジュアルが公開された。

これは本日10月4日発売のジャンプスクエア11月号（集英社）で解禁されたもの。鈴木勝吾演じるウィリアム・ジェームズ・モリアーティ、平野良演じるシャーロック・ホームズ、久保田秀敏演じるアルバート・ジェームズ・モリアーティ、山本一慶演じるルイス・ジェームズ・モリアーティ、井澤勇貴演じるセバスチャン・モラン、長江崚行演じるフレッド・ポーロック、鎌苅健太演じるジョン・H・ワトソン、七木奏音演じるミス・ハドソン、高木俊演じるジョージ・レストレード、川原一馬演じるアダム・ホワイトリー、山内優花演じるメアリー・モースタン、藤田玲演じるチャールズ・オーガスタス・ミルヴァートンの12人分が到着した。

「ミュージカル『憂国のモリアーティ』Op.4 -犯人は二人-」は2023年1月27日から29日まで大阪・新歌舞伎座、2月2日から12日まで東京・天王洲銀河劇場で上演。また本日、キャラクタービジュアルの公開に併せ、舞台の公式サイトも更新された。

「ミュージカル『憂国のモリアーティ』Op.4 -犯人は二人-」

日程：2023年1月27日（金）～29日（日）

会場：大阪府 新歌舞伎座

日程：2023年2月2日（木）～12日（日）

会場：東京都 天王洲 銀河劇場

スタッフ

原作：構成／竹内良輔、漫画／三好輝『憂国のモリアーティ』（集英社「ジャンプSQ.」連載）

脚本・演出：西森英行

音楽：ただすけ

キャスト

ウィリアム・ジェームズ・モリアーティ：鈴木勝吾

シャーロック・ホームズ：平野良

アルバート・ジェームズ・モリアーティ：久保田秀敏

ルイス・ジェームズ・モリアーティ：山本一慶

セバスチャン・モラン：井澤勇貴

フレッド・ポーロック：長江崚行

ジョン・H・ワトソン：鎌苅健太

ミス・ハドソン：七木奏音

ジョージ・レストレード：高木俊

アダム・ホワイトリー：川原一馬

メアリー・モースタン：山内優花

チャールズ・オーガスタス・ミルヴァートン：藤田玲

※高木俊の「高」は、はしご高が正式表記。

(c)竹内良輔・三好 輝/集英社 (c)ミュージカル『憂国のモリアーティ』プロジェクト