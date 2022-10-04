映画『貞子DX』の完成披露試写会が28日に都内で行われ、小芝風花、川村壱馬（THE RAMPAGE）、黒羽麻璃央、木村ひさし監督が登場した。
（オススメ動画）
🎬THE RAMPAGE川村壱馬、小芝風花にイジられはにかみツッコミ「どんなんやねん」映画『貞子DX』完成披露試写会
https://youtu.be/9i53K8jAnGs
🎬川村壱馬、吉野北人のなりすまし(?)に爆笑 志尊淳＆塩野瑛久の影武者も現れカオスに 映画『HiGH＆LOW THE WORST X』最速キックオフイベント
https://youtu.be/NOBl3wkltPQ
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