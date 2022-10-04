

令和元年デビューから3周年を迎えたハロー! プロジェクトの12人組アイドルグループ・BEYOOOOONDSが、9月28日に2ndアルバム『BEYOOOOO2NDS』をリリース。グループの武器である寸劇も堪能できる同アルバムの魅力や裏話を前田こころ、島倉りか、小林萌花に聞いた。

（記事＆写真）

📸BEYOOOOONDS「よりパワーアップした寸劇を楽しんで」 過去最高難易度のダンスにも挑戦

https://news.mynavi.jp/article/20220928-beyooooonds/

（オススメ動画）

🎬BEYOOOOONDS、弾ける可愛さ！カゴメコラボ2年目も元気届ける『フレフレ・エブリデイ』MV完成 メイキング映像公開

https://youtu.be/5XYNjhO1XT4

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