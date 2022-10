ドクターマーチンとザ・クラッシュのコラボレーションが実現

46年の歳月をかけてドクターマーチンとザ・クラッシュのコラボレーションが遂に実現した。パンク精神を十二分に表現した今回のコレクションは、2022年10月6日(木)より全国のドクターマーチンショップと公式オンラインショップ(AM8時〜)にて発売開始される。

イギリスの音楽シーンを象徴する、ドクターマーチンとザ・クラッシュの記念すべきコラボレーションモデルは「1460」 8ホールブーツと「1461」 3ホールシューズの2型。いずれもアルカディアレザーというレザーにトップコート加工がなされた素材を使用しており、履いていくにつれ表面のコートが落ち、下地の色が露出していくことで経年変化が楽しめるのが特徴だ。「1460」 8ホールブーツはミリタリーグリーン、「1461」 3ホールシューズはチェリーレッドを基調としており、彼らのアルバム『The Clash(白い暴動)』と『Sandinista!(サンディニスタ!)』をインスピレーションに選ばれた。かかと部分には「The Clash」のロゴが刻まれ、ドッグタグが付属している。

1460 THE CLASH(ARMY GREEN ARCADIA)28600円(税込)

1461 THE CLASH(CHERRY RED ARCADIA)25300円(税込)

今回、このドクターマーチン×ザ・クラッシュのコレクション発売を記念して、伝説の映画監督、DJ、ミュージシャンであるドン・レッツが、長年の友人でありコラボレーターという視点からザ・クラッシュのストーリーを語るプレイリストを作成した。この「The Story of The Clash in 100 Tracks」は、バンドのアルバムやソロキャリアからのカットに加えて、彼らに影響を与えた音楽や、彼らに影響を受けたアーティストをミックスしたもの。プレイリストは、SpotifyのDr. Martens channel(ドクターマーチンチャンネル)で配信される。このプレイリストについて、ドンは次のようにコメントしている。

「"音のぶつかり合い "の連続が、選曲のポイント。ザ・クラッシュの何が、いまだに多くの人の共感を呼んでいるのか、よく考えたんだ。そして、彼らがヴァイナル世代で、社会と個人の変革のためのツールになりうる音楽で育ったという事実と関係があると思う。彼らは音楽の持つ力を理解し、音楽の力が実際に変化をもたらすことも信じていたんだ。また、グルーヴがなく、見た目が悪ければ、何の意味もないことも良く知っていた。21紀の今でもこの要素は若者にとって重要であり続けているだろう。じゃあ新しい世紀における彼らのレガシーについて?まあ、それは君に任せるよ、マイフレンド。」(ドン・レッツ)

また今回は、公式オンラインショップとShowroom TYO限定でMADE IN ENGLAND製のコラボアイテムも同時に2型発売される。この英国製モデルは40年以上前にTHE CLASHが初めて履いた靴と同じ工場で、同じハンドクラフト技術で作られ、ドクターマーチンが最初に製造した伝統のスムースレザーを使用したタイムレスなデザインとなっている。かかと部分にザ・クラッシュのロゴが入っており、各モデルには、バンドが着用していたドッグタグと、彼らの代表的なアルバムのカラーにインスパイアされた7セットのシューレースが付属している。

MADE IN ENGLAND 1460 THE CLASH 46200円(税込)

MADE IN ENGLAND 1461 THE CLASH 40700円(税込)