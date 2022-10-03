TVアニメ「『艦これ』いつかあの海で」のPVが公開された。

「『艦これ』いつかあの海で」は実在した艦艇を擬人化した“艦娘”たちを育成・強化する育成シミュレーションゲーム「艦隊これくしょん-艦これ-」を原作とするアニメ。11月3日よりTOKYO MXほかにて放送され、同日24時30分より各種配信サイトでも地上波同時配信されることも発表された。主題歌には龍玄としの「時雨」が起用される。

TVアニメ「『艦これ』いつかあの海で」

放送情報

TOKYO MX：2022年11月3日（木）より毎週木曜日24:30～

BS11：2022年11月3日（木）毎週木曜日24:30～

KBS京都：2022年11月3日（木）毎週木曜日25:00～

サンテレビ：2022年11月3日（木）毎週木曜日25:30～ ※リピート放送は毎週月曜日23:30～

テレビ愛知：2022年11月4日（金）より 毎週金曜日26:05～

中国放送：2022年11月7日（月）より 毎週月曜日25:30～

北海道放送：2022年11月7日（月）より 毎週月曜日25:56～

長崎放送：2022年11月10日（木）より 毎週木曜日25:25～

AT-X：2022年11月4日（金）より 毎週金曜日22:30～ ※リピート放送は毎週火曜日10:30～、毎週木曜日16:30～

配信情報

見放題サイト

dアニメストア、ABEMA、ニコニコ生放送、ニコニコチャンネル、GYAO!、ひかりTV、FOD、バンダイチャンネル、Hulu、TELASA（見放題プラン）、J:COMオンデマンド、milplus、U-NEXT、アニメ放題、Prime VIdeo：2022年11月3日（木）24:30～

都度課金サイト

Rakuten TV、DMM.com、music.jp、ビデオマーケット、HAPPY!動画、クランクイン！ビデオ：2022年11月3日（木）24:30～

スタッフ

原作：C2機関

監督：三浦和也

シリーズ構成・脚本：田中謙介

キャラクターデザイン・総作画監督：能海知佳

音楽：大越香里

音響監督：今泉雄一

アニメーション制作：ENGI

キャスト

藤田咲、タニベユミ、洲崎綾、堀江由衣、野水伊織、小倉唯、種田梨沙、早坂梢、宮川若菜、小松真奈、竹達彩奈、山田悠希、東山奈央 ほか

(c)C2機関/KADOKAWA/「艦これ」第二水雷戦隊