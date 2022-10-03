「まめきちまめこニートの日常」キービジュアル (c)まめきちまめこ／ニートの日常委員会

本日10月3日（月）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2022年秋アニメ作品まとめを公開中。

「まめきちまめこニートの日常」

  • フジテレビ系：2022年10月3日（月）より毎週月曜日、水曜日（「ポップUP!」内）

「新米錬金術師の店舗経営」

  • AT-X：2022年10月3日（月）より毎週月曜日21:00～
  • TOKYO MX：2022年10月3日（月）より毎週月曜日22:30～
  • KBS京都：2022年10月3日（月）より毎週月曜日24:00～
  • サンテレビ：2022年10月3日（月）より毎週月曜日24:00～
  • BS日テレ：2022年10月3日（月）より毎週月曜日23:30～

「ゴールデンカムイ」第4期

  • TOKYO MX：2022年10月3日（月）より毎週月曜日23:00～
  • 読売テレビ：2022年10月3日（月）より毎週月曜日26:15～
  • 北海道放送：2022年10月3日（月）より毎週月曜日25:26～
  • BS11：2022年10月3日（月）より毎週月曜日23:00～
  • チャンネルNECO：2022年10月7日（金）より毎週金曜日23:30～

「名探偵コナン 犯人の犯沢さん」

  • TOKYO MX：2022年10月3日（月）より毎週月曜日25:05～
  • 読売テレビ：2022年10月3日（月）より毎週月曜日25:59～
  • BS日テレ：2022年10月4日（火）より毎週火曜日24:30～