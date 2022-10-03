本日10月3日（月）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2022年秋アニメ作品まとめを公開中。
「まめきちまめこニートの日常」
- フジテレビ系：2022年10月3日（月）より毎週月曜日、水曜日（「ポップUP!」内）
「新米錬金術師の店舗経営」
- AT-X：2022年10月3日（月）より毎週月曜日21:00～
- TOKYO MX：2022年10月3日（月）より毎週月曜日22:30～
- KBS京都：2022年10月3日（月）より毎週月曜日24:00～
- サンテレビ：2022年10月3日（月）より毎週月曜日24:00～
- BS日テレ：2022年10月3日（月）より毎週月曜日23:30～
「ゴールデンカムイ」第4期
- TOKYO MX：2022年10月3日（月）より毎週月曜日23:00～
- 読売テレビ：2022年10月3日（月）より毎週月曜日26:15～
- 北海道放送：2022年10月3日（月）より毎週月曜日25:26～
- BS11：2022年10月3日（月）より毎週月曜日23:00～
- チャンネルNECO：2022年10月7日（金）より毎週金曜日23:30～
「名探偵コナン 犯人の犯沢さん」
- TOKYO MX：2022年10月3日（月）より毎週月曜日25:05～
- 読売テレビ：2022年10月3日（月）より毎週月曜日25:59～
- BS日テレ：2022年10月4日（火）より毎週火曜日24:30～