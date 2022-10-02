TVアニメ「アイドリッシュセブン Third BEAT！」第2クールのエンディング主題歌が、ZOOLの新曲「IMPERIAL CHAIN」に決定した。

ZOOLはスマートフォン向けアプリゲーム「アイドリッシュセブン」に登場する4人組グループ。「IMPERIAL CHAIN」の作詞は結城アイラが担当した。怪しくもクールなダンスナンバーとなった同曲は、10月2日24時に先行配信がスタートする。またシングルCDも11月9日に発売。ジャケットはトロイカによる新規撮り下ろしとなったほか、結城作詞によるカップリング曲「Murky Oath」も収められた。

さらにZOOL初の単独ライブ「ZOOL LIVE LEGACY “APOZ”（ズールライブレガシーアポジー）」の開催が決定。2023年2月18日、19日に東京・武蔵野の森総合スポーツプラザにて実施される。チケットの先行抽選申込券は11月25日発売の「TVアニメ『アイドリッシュセブンThird BEAT！』 Blu-ray/DVD特装限定版 第5巻」に封入。また新曲4曲を収録したZOOL初のEP「Zenit」にもCD先行抽選申込券が同封されている。「Zeint」は12月14日に発売。

TVアニメ「アイドリッシュセブン Third BEAT!」第2クール

TOKYO MX：2022年10月2日（日）より、毎週日曜22:30～

サンテレビ：2022年10月2日（日）より、毎週日曜23:30～

KBS京都：2022年10月2日（日）より、毎週日曜23:30～

テレビ愛知：2022年10月4日（火）より、毎週火曜26:35～

テレビ北海道：2022年10月4日（火）より、毎週火曜26:35～

TVQ九州放送：2022年10月4日（火）より、毎週火曜26:05～

BS11：2022年10月2日（日）より、毎週日曜24:00～

スタッフ

原作：バンダイナムコオンライン・都志見文太

監督：別所誠人

シリーズ構成：関根アユミ

スーパーバイザー：あおきえい

キャラクター原案：種村有菜

アニメーションキャラクターデザイン：深川可純

総作画監督：猪股雅美・サトウミチオ・奥田 淳

美術監督：葛琳

色彩設計：篠原真理子

2Dデザイン：高橋清太（FUETE）

撮影監督：津田涼介

CGディレクター：ヨシダ.ミキ

3Dワークス：井口光隆

編集：右山章太

監督補佐：志賀翔子

音楽：加藤達也

音楽制作：ランティス

音響監督：濱野高年

アニメーション制作：TROYCA

製作：アイナナ製作委員会

キャスト

和泉一織：増田俊樹

二階堂大和：白井悠介

和泉三月：代永翼

四葉環：KENN

逢坂壮五：阿部敦

六弥ナギ：江口拓也

七瀬陸：小野賢章

小鳥遊音晴：千葉進歩

大神万理：興津和幸

小鳥遊紡：佐藤聡美

八乙女楽：羽多野渉

九条天：斉藤壮馬

十龍之介：佐藤拓也

八乙女宗助：小西克幸

姉鷺カオル：川原慶久

百：保志総一朗

千：立花慎之介

岡崎凛人：古川慎

亥清悠：広瀬裕也

狗丸トウマ：木村昴

棗巳波：西山宏太朗

御堂虎於：近藤隆

月雲了：高橋広樹

※ZOOLのZはアキュートアクセント付き、Lはセディーユ付きが正式表記。

※APOZのZはキュートアクセント付きが正式表記

※ZenitのZはキュートアクセント付きが正式表記

(c)BNOI/アイナナ製作委員会