グラビアアイドルの花咲れあが10月1日、自身のTwitterを更新し「しごおわ」ショットを披露した。
花咲は「しごおわ! ちょっと透けちゃった…」とツイートし、仕事終わりショットを披露。この投稿にファンからは「お疲れ様です」「ドキッとしちゃいます」「最高」「綺麗過ぎる」といった声が寄せられた。
しごおわ！— 花咲れあ (@h_rea_0503) October 1, 2022
ちょっと透けちゃった…😅 pic.twitter.com/Ct2zFS5o6I
（C）ゼロイチファミリア
グラビアアイドルの花咲れあが10月1日、自身のTwitterを更新し「しごおわ」ショットを披露した。
花咲は「しごおわ! ちょっと透けちゃった…」とツイートし、仕事終わりショットを披露。この投稿にファンからは「お疲れ様です」「ドキッとしちゃいます」「最高」「綺麗過ぎる」といった声が寄せられた。
しごおわ！— 花咲れあ (@h_rea_0503) October 1, 2022
ちょっと透けちゃった…😅 pic.twitter.com/Ct2zFS5o6I
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