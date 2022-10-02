「ぷにるんず」キービジュアル (c)ＴＯＭＹ／ぷにるんずぷにじぇくと・テレビ大阪

本日10月2日（日） に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2022年秋アニメ作品まとめを公開中。

「ぷにるんず」

  • テレビ東京系6局ネット：2022年10月2日（日）より毎週日曜日9:45～

「機動戦士ガンダム 水星の魔女」

  • MBS・TBS系全国28局ネット：2022年10月2日（日）より毎週日曜日17:00～

「勇者パーティーを追放されたビーストテイマー、最強種の猫耳少女と出会う」

  • TOKYO MX：2022年10月2日（日）から毎週日曜日22:00～
  • 読売テレビ：2022年10月3日（月）から毎週月曜日26:39～
  • テレビ愛知：2022年10月3日（月）から毎週月曜日26:35～
  • BSフジ：2022年10月4日（火）から毎週火曜日24:00～
  • AT-X：2022年10月4日（火）から毎週火曜日21:00～

「アイドリッシュセブン Third BEAT!（第2クール）」

  • TOKYO MX：2022年10月2日（日）より毎週日曜22:30～
  • サンテレビ：2022年10月2日（日）より毎週日曜23:30～
  • KBS京都：2022年10月2日（日）より毎週日曜23:30～
  • テレビ愛知：2022年10月4日（火）より毎週火曜26:35～
  • テレビ北海道：2022年10月4日（火）より毎週火曜26:35～
  • TVQ九州放送：2022年10月4日（火）より毎週火曜26:05～
  • BS11：2022年10月2日（日）より毎週日曜24:00～

「ハーレムきゃんぷっ！」

  • TOKYO MX：2022年10月2日（日）より毎週日曜日25:00～
  • BS11：2022年10月2日（日）より毎週日曜日25:00～