本日10月2日（日） に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2022年秋アニメ作品まとめを公開中。
「ぷにるんず」
- テレビ東京系6局ネット：2022年10月2日（日）より毎週日曜日9:45～
「機動戦士ガンダム 水星の魔女」
- MBS・TBS系全国28局ネット：2022年10月2日（日）より毎週日曜日17:00～
「勇者パーティーを追放されたビーストテイマー、最強種の猫耳少女と出会う」
- TOKYO MX：2022年10月2日（日）から毎週日曜日22:00～
- 読売テレビ：2022年10月3日（月）から毎週月曜日26:39～
- テレビ愛知：2022年10月3日（月）から毎週月曜日26:35～
- BSフジ：2022年10月4日（火）から毎週火曜日24:00～
- AT-X：2022年10月4日（火）から毎週火曜日21:00～
「アイドリッシュセブン Third BEAT!（第2クール）」
- TOKYO MX：2022年10月2日（日）より毎週日曜22:30～
- サンテレビ：2022年10月2日（日）より毎週日曜23:30～
- KBS京都：2022年10月2日（日）より毎週日曜23:30～
- テレビ愛知：2022年10月4日（火）より毎週火曜26:35～
- テレビ北海道：2022年10月4日（火）より毎週火曜26:35～
- TVQ九州放送：2022年10月4日（火）より毎週火曜26:05～
- BS11：2022年10月2日（日）より毎週日曜24:00～
「ハーレムきゃんぷっ！」
- TOKYO MX：2022年10月2日（日）より毎週日曜日25:00～
- BS11：2022年10月2日（日）より毎週日曜日25:00～