大川ぶくぶ原作によるTVアニメ「ポプテピピック TVアニメーション作品第二シリーズ」より、“蒼井翔太（CV：蒼井翔太）”が歌う第1話オープニングテーマ「Endless Love」と、エンディングテーマ「仲良ピース」の配信がスタート。ノンクレジット版のオープニング映像、エンディング映像もYouTubeで公開された。
10月1日25時30分より第1話が放送された「ポプテピピック TVアニメーション作品第二シリーズ」。オープニングでは第1期にも登場した蒼井がヒーロー風のスーツに変身して戦う、特撮作品のような映像が届けられた。また第1話ではAパートのポプ子役を平野綾、ピピ美役を茅原実里、Bパートのポプ子役を井上和彦、ピピ美役を堀川りょうが担当。エンディングテーマの「仲良ピース」は、Aパートでは石見舞菜香演じるポプ子と長谷川育美演じるピピ美が歌う「女性Ver.」が、Bパートでは大須賀純演じるポプ子と高橋広樹演じるピピ美が歌う「男性Ver.」が使われている。
またBlu-ray全3巻の発売も決定。11月23日に第1巻、12月21日に第2巻、2023年1月25日に第3巻が発売される。法人別特典や早期予約特典も用意されているので、詳細はアニメ公式サイトで確認を。
「ポプテピピック TVアニメーション作品第二シリーズ」
放送情報
TOKYO MX：2022年10月1日（土）より毎週土曜日25:30～
BS11：2022年10月1日（土）より毎週土曜日25:30～
MBS：2022年10月4日（火）より毎週火曜日27:00～
BS日テレ：2022年10月4日（火）より毎週火曜日23:30～
HTB：2022年10月4日（火）より毎週火曜日25:55～
AT-X：2022年10月1日（土）より毎週土曜日25:30～
見放題独占配信
Amazon Prime Video：2022年10月1日（土）より毎週土曜日25:30～
地上波同時生配信
TikTok LIVE：2022年10月1日（土）より毎週土曜日25:30～
ニコニコ生放送：2022年10月1日（土）より毎週土曜日25:30～
スタッフ
原作：大川ぶくぶ（竹書房「まんがライフWIN」）
企画・プロデュース：キングレコード
シリーズ構成：青木純（スペースネコカンパニー）
音響監督：鐘江徹
音響効果：小山恭正
音響制作：グロービジョン
音楽：吟（BUSTED ROSE）
音楽制作：キングレコード
アニメーション制作：スペースネコカンパニー・神風動画
製作：キングレコード
(c)大川ぶくぶ/竹書房・キングレコード