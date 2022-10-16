【DeNA】横浜ベイスターズ　2022年の戦力外通告　現役引退表明　自由契約…

プロ野球最新情報
「2022年 プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンＤ」が2022年10月20日に行われる。球界に入る者もいれば、一方で球界を去る者もいる。今年は、埼玉西武ライオンズの内海哲也投手や中日ドラゴンズの福留孝介外野手らレジェンドクラスの選手たちが現役引退を表明した。ここでは、横浜DeNAベイスターズの今季の引退、戦力外通告、自由契約、退団選手らの去就をまとめている。※発表され次第更新
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引退表明
日付
球団
選手
ポジション
備考
戦力外通告
日付
球団
選手
ポジション
備考
10月16日
DeNA
三上朋也
投手
戦力外
10月16日
DeNA
浅田将汰
投手
戦力外
10月16日
DeNA
有吉優樹
投手
戦力外
10月16日
DeNA
髙城俊人
捕手
戦力外
10月16日
DeNA
倉本寿彦
内野手
戦力外
10月16日
DeNA
山下幸輝
内野手
戦力外
10月16日
DeNA
宮本秀明
外野手
戦力外
退団表明
日付
球団
選手
ポジション
備考
自由契約
日付
球団
選手
ポジション
備考
7月25日
DeNA
Ｍ．ピープルズ
投 手
ウエイバー不請求