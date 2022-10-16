【DeNA】横浜ベイスターズ　2022年の戦力外通告　現役引退表明　自由契約…

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「2022年 プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンＤ」が2022年10月20日に行われる。球界に入る者もいれば、一方で球界を去る者もいる。今年は、埼玉西武ライオンズの内海哲也投手や中日ドラゴンズの福留孝介外野手らレジェンドクラスの選手たちが現役引退を表明した。ここでは、横浜DeNAベイスターズの今季の引退、戦力外通告、自由契約、退団選手らの去就をまとめている。※発表され次第更新

 

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引退表明

日付

球団

選手

ポジション

備考

 

 

戦力外通告

日付

球団

選手

ポジション

備考

10月16日

DeNA

三上朋也

投手

戦力外

10月16日

DeNA

浅田将汰

投手

戦力外

10月16日

DeNA

有吉優樹

投手

戦力外

10月16日

DeNA

髙城俊人

捕手

戦力外

10月16日

DeNA

倉本寿彦

内野手

戦力外

10月16日

DeNA

山下幸輝

内野手

戦力外

10月16日

DeNA

宮本秀明

外野手

戦力外

 

 

退団表明

日付

球団

選手

ポジション

備考

自由契約

日付

球団

選手

ポジション

備考

7月25日

DeNA

Ｍ．ピープルズ

投　手

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