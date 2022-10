木村拓哉「一緒に羽ばたいて次の目的地に行きませんか？」“シルバーフェザー”を特典にしたライブツアーBD＆DVDに込めた思い

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。9月25日(日)の放送では、リスナーから寄せられたメッセージを紹介。8月3日(水)にリリースしたBlu-ray&DVD「TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination」について語りました。<リスナーからのメッセージ>発売を待ち侘びていたBlu-ray&DVD「TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination」を発売日前日にフラゲし、その日から1日も欠かすことなく毎日観ています。夢のような空間、ライブの感動が鮮明に蘇ってめちゃくちゃ幸せになるし、とんでもなくパワーをもらえて確実に免疫力アップしています。キャプテン(※当番組での木村の呼称)もInstagramにLive DVDのことを投稿していましたが、ご覧になりましたか? 映像化されたものをあらためて観て、キャプテンが感じたことなどをぜひ聞きたいです(40歳 女性)Blu-ray&DVD「TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination」は、今年2月5日(土)兵庫・ワールド記念ホール公演を皮切りに、4都市8公演におよぶライブツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2022 Next Destination」のツアーファイナルとなる神奈川・ぴあアリーナ公演の模様を収めた映像作品です。2年ぶり2度目となるライブツアーを開催するにあたり、木村は「スタッフの方にアイデアを出して、ライブのなかで演出上と言いますか、会場に“シルバーフェザー(銀の羽)のシート”をブワーッとまかせていただいたんですよ」と振り返ります。「もし良かったら参加してくださったみんなには、それを手に取って持ち帰っていただいければなと思っていたんですけど、(座席の)場所によっては、行き渡らない方もいたと思うし、ライブに参加する予定だったけど、こういう状況下で当日『欠席させていただきます』っていう方も実際にいらっしゃったので、DVDを作る際に『ライブ会場で撒かせていただいたシルバーのフェザーを、DVD(とBlu-ray)のなかに(特典として)添えておくことはできないですか?』ってスタッフにお話ししたら、『ぜひ、そうしましょう!』ってOKが出まして」と経緯を語ります。「材質は、実際に会場で使用したものよりも少しだけしっかりしたものにしたのですが、同じデザインの“シルバーフェザーシート”をDVD(とBlu-ray)に忍ばせています(※初回プレス分のみ)」と説明。続けて「何で羽を手にしてほしかったかっていうと、『“次の目的地”に、ぜひみんなで行きませんか?』ということで、『Next Destination』っていうタイトルを付けました。“みんなで行くんだったら、みんなが羽の1枚1枚になり、その羽が集まらないと翼にはならないので、翼になった状態で一緒に羽ばたいて次の目的地に行きませんか? と僕はずっと思っていたので、DVD(とBlu-ray)にもシルバーフェザーシートを入れさせていただきました」とライブツアーDVD、Blu-rayに込めた思いを語りました。次回10月2日(日)の放送もお楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/