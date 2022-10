景井ひな「クスって笑っちゃう」「コマ送りのレベルがすごい」気になるTikTokerを紹介

景井ひなが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。10代のリスナーから届いたおすすめのTikTokerを紹介し、動画を見た感想を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 景井ひなLOCKS!」9月29日(木)放送分)景井:今夜、チェックするのは……『みんなが気になるTikToker』!私もTikTokは毎日をチェックしていますけど、そんな私でも知らなそうで面白いTikTokerがいたらぜひ教えてください! 有名な人でも「実はこんな魅力もあるんです!」って感じで紹介してくれてもOKです! 早速、みんなから届いた“気になるTikToker”を紹介していきます!【僕は最近TikTokを見るようになったのですが、その中で一つすごい飯テロなTikTokerさんがいたので、書き込みします! その方は、『ながの社長』という建設業の会社の社長さんのアカウントです。社員が社長の部屋で突然、ご飯を作って社長に食べさせるという面白い動画を乗せているのですが、怒っていた社長が段々完成していく料理に惹かれて、最後は満面の笑みで食べているのがたまらないです! 深夜に見ると完全な飯テロになりますので注意していください(笑)】景井:はい! 見させていただきました。すごく親しみやすい会社なんだな、っていう印象。最近すごく、こういう会社系のアカウントって増えてきていますね。すごくいいなって思うのが……若い子が、TikTokを見てるわけじゃないですか。自分の将来の職業を決めていく段階でこういうTikTokを見ると、「こんな仲のいい会社に就職したいなー! 裏側ってこうなってるんだ!」って身近に感じられますよね。そういうTikTokの方々って、ドッキリ系とかいたずら系がすごく多いんですけど、この『ながの社長』っていう方は、書いてある通り料理に重点を置いてて、すっごく料理もおいしそうなんですよ~。めちゃくちゃ撮り方が上手で! ほんとに飯テロ……! めちゃくちゃお腹が空く! 気になった方は、ぜひ『ながの社長』さんで調べてみてください。本当に美味しそうだし、こういう仲のいい会社に勤めたいなって、すごく思うようなアカウントでした。【僕が見てほしいのは、『ラバーガール』というコンビで活動している芸人さんです! 歩いている人に声をかけるというシンプルな動画がとにかく面白いです。この前電車の中で見ていたら、あまりに面白くて笑ってしまい、いろんな人と目が合いました……電車の中で見るのは注意です!】景井:もちろん! ラバーガールさん存じ上げております。ラバーガールさんって私たちの世代とか私よりも上の世代の方からしたら、めちゃくちゃ有名なお笑い芸人さんなんですけど……。若い子に認知されるようになったきっかけが、このTikTokなんですよね。歩いてる人に声かけてクスっと笑いを取るっていう動画を作り出したのが、ラバーガールさんだなって思っています。それこそ今では、ラバーガールさんのネタを基にネタを作っててやってる方も多いんですけど、本当にめちゃくちゃ面白いんですよ!「電車の中で見たら笑っちゃった」ということですけど、本当にクスって笑っちゃうし、「こういう人たまにいるわ~!」「どこからそんなネタ考えてんだろう?」とか思います。ラバーガールさんはシュールなネタがめちゃくちゃ多いので、気軽に簡単にささって見れる動画たくさんあります。私もラバーガールさん大好きなんで、知らない方とかラバーガールさんのことを元々知ってたけどTikTokは見たことなかったなって方は、ぜひ見てみてください! 本当にあっという間に時間が過ぎます。【すごいTikToker見つけました!『Animist コマ送り大道芸人』という方なんですが、フィギュアを使って面白い動画をコマ送りで撮ってアップしてるんです。コマ送りとは思えないほどナチュラルな動きの動画ばかりで、気づいたら全部見ちゃってました(笑)】景井:すごいですよね! SEKAI NO OWARI先生の「Habit」(のダンス)が流行りましたけど、ウルトラマンのフィギュアで「Habit」をコマ送りで踊らせているんです。腰をちょっと動かして撮って、またちょっと動かして撮って……のレベル! 私たちがコマ撮りとして撮っているようなレベルじゃないカット数なので、改めてすごいなっていうのと、流行りを使って撮るのもうまいなって思いました。私の早着替えをするっていう動画をよくテレビでも紹介してもらえたりするんですけど、それで7時間なんですよ。この方は倍どころじゃないですよね。どれぐらいかかってんだろう? って、すごい疑問に思いました。比べちゃいけないぐらいの時間がかかってると思います。細かい作業だし誰も絶対マネしたくないものだからこそ、やったらバズるんだろうなっていうのは、私自身も(早着替えの)7時間の動画を撮って思いました。最近そういう手の凝ったものをあんまり撮れてないので、また時間があるときに撮ろうかなと思いました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/