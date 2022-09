all at onceがDa-iCE大野雄大とコラボ、TVアニメ「名探偵コナン」新EDテーマを担当

all at onceの新曲「プレイメーカー feat.大野雄大(from Da-iCE)」が、10月1日(土)18時より放送の読売テレビ・日本テレビ系全国ネットTVアニメ『名探偵コナン』のエンディングテーマとなることが発表された。

今週28日にall at onceの新たな挑戦としてフィーチャリングアーティストを迎えた楽曲をリリースすることが発表されており、all at onceの2人との3ショットのシルエット写真のみが公開されていた。SNSのコメント欄では、コナンの謎解きのごとくファンによる推理が行われていたが、本日そのアーティストが昨年第63回レコード大賞を受賞したDa-iCEの大野雄大ということが発表となり、最新のアーティスト写真も公開となった。

all at onceとDa-iCEは所属事務所やレーベルも違うが、両グループに関わりのあるスタッフより、all at onceの2人はデビュー時からDa-iCEの音楽への向き合い方や姿勢について聞いてきた。活動3年目となり新たな挑戦の可能性を探っているタイミングでDa-iCEのライブを見たことで、改めてボーカリストとしての大野雄大を尊敬し、スタッフを通じて今回のフィーチャリングをオファーするに至った。彼らにとってはダメ元だったが、大野の快諾を受け、食事の機会も経てからレコーディングやMusic Videoなどの撮影に進み、今ではボーカリストとしての相談にも乗ってもらえるall at onceにとって頼れる先輩という関係になっているという。

そんな3人の歌う「プレイメーカー feat.大野雄大(from Da-iCE)」は、本日0:00より各サブスクリプションサイトにて配信がスタート。11月2日(水)にはCDリリースも発表された。アニメ「名探偵コナン」新エンディングテーマとなる初回放送後の本日18:30には、MVの公開も決定。

大野雄大(from Da-iCE)をフィーチャリングに迎えシンセウェイヴというこれまでにないジャンルの楽曲で「名探偵コナン」のエンディングテーマを歌うという挑戦を積み重ねた勝負作。all at onceは11月にアコースティックツアー決定しており、そのタイトルが「all at once acoustic tour 2022 〜プレイメーカー〜」となることも本日発表となった。

■大野雄大(from Da-iCE)コメント

今回all at onceさんからフィーチャリングのお話をもらった事が本当にびっくりだったのと、こうやってオファーをいただけたことが本当に嬉しかったです!そして名探偵コナンのエンディングという事も仰天でした!

これまでDa-iCEとしてもいろんなアニメの主題歌を担当させていただいたことがあるのですが、こうして国民的人気アニメにまた楽曲で携われる事もありがたいことですし、少しでも名探偵コナンを楽曲としても力添えできるよう、これから大切にしていきたいです!

■all at onceコメント

[ITSUKI]

3度目の楽曲担当をさせて貰えて本当に感謝の気持ちでいっぱいです!自分達の力では絶対にできなかったことで、応援してくださるファンの皆さん、そして僕たちに関わってくださっているスタッフの皆さんのおかげです。いつも本当にありがとうございます。今回は新しい挑戦をしました。僕達と、そして雄大君と歌っています。雄大君はお兄ちゃんのようなとても優しい人です。大好きで尊敬してる雄大君の胸を借りて全力で精一杯歌っているので、沢山の方に聴いてもらえると嬉しいです。

[NARITO]

幅広い世代から愛される名探偵コナンと言う作品に3度も携わらせていただける事、アニメファンとして、歌手として心から嬉しく思います!今回の楽曲は、all at onceにとってすごく大切な1曲になるんじゃないかとひっそり予感しています。尊敬する雄大君と音を重ね合い、唯一無二の作品になりました。ファンの皆様、そしていつも支えてくださるスタッフさんへの心からの感謝と共に、より多くの人に届くと嬉しいです。

<リリース情報>

all at once

「プレイメーカー feat.大野雄大(from Da-iCE)」

配信中

CD:2022年11月2日(月)発売

名探偵コナン盤

初回生産限定(CD+描き下ろしアニメ絵柄ジャケット&グッズ)

品番:JBCZ-6121

価格:1980円(税込)

=CD 収録曲=

1. プレイメーカー feat. 大野雄大(from Da-iCE)

2. 星合 -Acoustic session ver.-

通常盤(CD+DVD)

品番:JBCZ-6122

価格:1650円(税込)

=CD 収録曲=

1. プレイメーカー feat. 大野雄大(from Da-iCE)

2. 星合 -Acoustic session ver.-

=DVD 収録内容=

1.「プレイメーカー feat. 大野雄大(from Da-iCE)」MV

2.「プレイメーカー feat. 大野雄大(from Da-iCE)」MV メイキング映像

グッズ:描き下ろしアニメ絵柄アクリルスタンド

<ライブ情報>

all at once acoustic live tour 2022

2022年11月5日(土)東京・赤羽ReNY alpha

開場16:30 / 開演 17:00

2022年11月12日(土)大阪・BananaHall

開場16:30 / 開演 17:00

all at once Official Site:https://aao.beinggiza.com