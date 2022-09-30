丈原作によるTVアニメ「宇崎ちゃんは遊びたい！ω（だぶる）」より、第1話のあらすじと場面カットが到着した。

明日10月1日よりAT-Xほかにて放送がスタートする「宇崎ちゃんは遊びたい！ω」。第1話では宇崎ちゃん、桜井、榊の3人がボウリングに行き、宇崎ちゃんはいつも通り桜井に勝負を挑む。負けたら勝ったほうの言うことを聞かないといけないというルールを定め、宇崎ちゃんは桜井に妨害工作を仕掛けるが……。YouTubeでは第1話の予告を公開中だ。

第1話の予告と併せ、オープニングのノンクレジット映像も解禁。同作のオープニングテーマとエンディングテーマを収めたCDが11月30日に発売されることも発表された。CDはアニメ版権の描き下ろしイラストを用いた巻き帯ステッカー付き。さらに本日9月30日より、「宇崎ちゃんは遊びたい！ω」の公式TikTokが始動した。

アニメ「宇崎ちゃんは遊びたい！ω」

放送情報

AT-X：2022年10月1日（土）より毎週土曜日21:00～

ABCテレビ：2022年10月1日（土）より毎週土曜日26:30～

TOKYO MX：2022年10月2日（日）より毎週日曜日24:00～

テレビ愛知：2022年10月3日（月）より毎週月曜日25:30～

BS11：2022年10月3日（月）より毎週月曜日24:00～

配信情報

dアニメストア、ABEMAほか

スタッフ

原作：丈（ドラゴンコミックスエイジ 『宇崎ちゃんは遊びたい！』／KADOKAWA刊）

監督：三浦和也

副監督：福元しんいち

シリーズ構成：あおしまたかし

キャラクターデザイン・総作画監督：栗原学

総作画監督：鈴木政彦、鯉川慎平

美術監督・美術設定：大久保聡

色彩設計：のぼりはるこ

撮影監督：山本雄介

編集：小口理菜（Imagica EMS）

音響監督：えびなやすのり

音響効果：川田清貴

音響制作：インクストゥエンター/zuvo.

音楽：五十嵐聡（TOKYO LOGIC）、矢野達也、森田友梨、谷ナオキ（HANO）

音楽制作:インクストゥエンター

アニメーション制作：ENGI

製作：宇崎ちゃん2製作委員会

キャスト

宇崎花：大空直美

桜井真一：赤羽根健治

亜細亜実：竹達彩奈

榊逸仁：高木朋弥

亜細亜紀彦：秋元羊介

宇崎月：早見沙織

宇崎柳：加藤聖奈

宇崎藤生：石川英郎

宇崎桐：三瓶由布子

桜井春子：伊藤美紀

桜井志郎：杉田智和

※高木朋弥の高ははしごだかが正式表記。

(c)2022 丈／KADOKAWA／宇崎ちゃん2製作委員会