丈原作によるTVアニメ「宇崎ちゃんは遊びたい！ω（だぶる）」より、第1話のあらすじと場面カットが到着した。
明日10月1日よりAT-Xほかにて放送がスタートする「宇崎ちゃんは遊びたい！ω」。第1話では宇崎ちゃん、桜井、榊の3人がボウリングに行き、宇崎ちゃんはいつも通り桜井に勝負を挑む。負けたら勝ったほうの言うことを聞かないといけないというルールを定め、宇崎ちゃんは桜井に妨害工作を仕掛けるが……。YouTubeでは第1話の予告を公開中だ。
第1話の予告と併せ、オープニングのノンクレジット映像も解禁。同作のオープニングテーマとエンディングテーマを収めたCDが11月30日に発売されることも発表された。CDはアニメ版権の描き下ろしイラストを用いた巻き帯ステッカー付き。さらに本日9月30日より、「宇崎ちゃんは遊びたい！ω」の公式TikTokが始動した。
アニメ「宇崎ちゃんは遊びたい！ω」
放送情報
AT-X：2022年10月1日（土）より毎週土曜日21:00～
ABCテレビ：2022年10月1日（土）より毎週土曜日26:30～
TOKYO MX：2022年10月2日（日）より毎週日曜日24:00～
テレビ愛知：2022年10月3日（月）より毎週月曜日25:30～
BS11：2022年10月3日（月）より毎週月曜日24:00～
配信情報
dアニメストア、ABEMAほか
スタッフ
原作：丈（ドラゴンコミックスエイジ 『宇崎ちゃんは遊びたい！』／KADOKAWA刊）
監督：三浦和也
副監督：福元しんいち
シリーズ構成：あおしまたかし
キャラクターデザイン・総作画監督：栗原学
総作画監督：鈴木政彦、鯉川慎平
美術監督・美術設定：大久保聡
色彩設計：のぼりはるこ
撮影監督：山本雄介
編集：小口理菜（Imagica EMS）
音響監督：えびなやすのり
音響効果：川田清貴
音響制作：インクストゥエンター/zuvo.
音楽：五十嵐聡（TOKYO LOGIC）、矢野達也、森田友梨、谷ナオキ（HANO）
音楽制作:インクストゥエンター
アニメーション制作：ENGI
製作：宇崎ちゃん2製作委員会
キャスト
宇崎花：大空直美
桜井真一：赤羽根健治
亜細亜実：竹達彩奈
榊逸仁：高木朋弥
亜細亜紀彦：秋元羊介
宇崎月：早見沙織
宇崎柳：加藤聖奈
宇崎藤生：石川英郎
宇崎桐：三瓶由布子
桜井春子：伊藤美紀
桜井志郎：杉田智和
※高木朋弥の高ははしごだかが正式表記。
(c)2022 丈／KADOKAWA／宇崎ちゃん2製作委員会