金丸祐基原作によるTVアニメ「夫婦以上、恋人未満。」の第1話先行カットとあらすじが公開された。

10月9日よりAT-X、TOKYO MXほかにて放送開始される「夫婦以上、恋人未満。」。第1話「同居以上、同棲未満。」では地味な陰キャ高校生・薬院次郎が疑似夫婦生活を送る“夫婦実習”でクラスの陽キャ美少女ギャル・渡辺星とペアを組むことになり……。成績上位者はペア交換が出来るとのことで、2人は互いの思い人とペアを組むために本気で疑似夫婦を演じると決意する。

また放送開始に先駆けたWEB先行配信上映会が決定。10月6日にABEMAで配信される。

TVアニメ「夫婦以上、恋人未満。」

放送情報

AT-X：2022年10月9日（日）より毎週日曜日22:00～

サンテレビ：2022年10月9日（日）より毎週日曜日24:30～

TOKYO MX：2022年10月9日（日）より毎週日曜日24:30～

KBS京都：2022年10月9日（日）より毎週日曜日24:45～

BS11：2022年10月11日（火）より毎週火曜日24:00～

配信情報

ABEMA / niconico（生放送 / チャンネル） / dアニメストア / GYAO! / ひかりTV / FOD / バンダイチャンネル / Hulu / TELASA / J:COMオンデマンド / milplus / アニメ放題 / Prime Video / U-NEXT

スタッフ

原作：金丸祐基（KADOKAWA/ヤングエース連載）

総監督：加戸誉夫

監督：山元隼一

シリーズ構成：荒川稔久

キャラクターデザイン：小林千鶴

色彩設計：ながさか暁

美術監督：阿久澤奈緒子（チーム・ティルドーン）

撮影監督：高畠美里（萌）

編集：茶圓一郎（颱風グラフィックス）

音響監督：山口貴之

音楽：羽深由理

音楽制作：ランティス アニメーション

制作：studio MOTHER

製作：青瞬学院

キャスト

渡辺星：大西沙織

薬院次郎：山下誠一郎

桜坂詩織：宮下早紀

天神岬波：増田俊樹

高宮サチ：高橋ミナミ

大橋ナツミ：和氣あず未

浜野めい：小倉唯

賀茂貞春：野上翔

寺船周：内田修一

※高橋ミナミの高ははしご高が正式表記。

(c)2022 Yuki Kanamaru/青瞬学院