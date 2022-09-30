TVアニメ「SK∞ エスケーエイト」の舞台「『SK∞ エスケーエイト The Stage』第二部：The Last Part～俺たちの無限大～」の延期公演が、2023年1月に東京・シアター1010で上演されることが決定した。
2022年1月に上演を予定していた第二部。暦とランガのすれ違いから、愛抱夢（アダム）との最終決戦までが展開される。暦役は武本悠佑を新たに起用。ランガ役の滝澤諒、MIYA役の輝山立、 シャドウ役の木内太郎、 ジョー役の伊万里有、 愛抱夢（アダム）役の小波津亜廉、 菊池忠役の石渡真修、 岡正吉役の丸山正吾は第一部から続投する。またCherry blossom役は神永圭佑が新たにキャスティングされた。
「『SK∞ エスケーエイト The Stage』第二部：The Last Part～俺たちの無限大～」
日程：2023年1月11日（水）～15日（日）
会場：東京都 シアター1010
スタッフ
原作：「SK∞ エスケーエイト」（(c)ボンズ・内海紘子／Project SK∞）
監修：アニプレックス・ボンズ、内海紘子
脚本：伊勢直弘
総合演出：大関真（スーパーエキセントリックシアター）
第二部演出：村井雄（KPR／開幕ペナントレース）
ステージング：本山新之助
舞台監督：西川也寸志（箱馬研究所）
舞台美術：松生紘子
音響：毎原範俊・今村太志（株式会社エス・シー・アライアンス）
照明：高橋朋也（東京三光）
映像：川崎貴司（TSUMIKI）
造型（愛抱夢衣装・スケートボード）：マッシュトラント
衣裳：加藤佑里恵（藤衣裳）
ヘアメイク：松前詠美子
宣伝美術：圓岡淳
宣伝写真：金山フヒト
制作：ABC＆SET
キャスティング：松永琴（ジラソーレ）
舞台プロデューサー：小林諸生（ABC＆SET）
主催：「SK∞ エスケーエイト The Stage」製作委員会
キャスト
暦（レキ）：武本悠佑
ランガ：滝澤諒
MIYA：輝山立
シャドウ：木内太郎
Cherry blossom：神永圭佑
ジョー：伊万里有
愛抱夢（アダム）：小波津亜廉
菊池 忠：石渡真修
岡 正吉：丸山正吾
(c)Project SK∞／SK∞ The Stage製作委員会2021