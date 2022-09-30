TVアニメ「SK∞ エスケーエイト」の舞台「『SK∞ エスケーエイト The Stage』第二部：The Last Part～俺たちの無限大～」の延期公演が、2023年1月に東京・シアター1010で上演されることが決定した。

2022年1月に上演を予定していた第二部。暦とランガのすれ違いから、愛抱夢（アダム）との最終決戦までが展開される。暦役は武本悠佑を新たに起用。ランガ役の滝澤諒、MIYA役の輝山立、 シャドウ役の木内太郎、 ジョー役の伊万里有、 愛抱夢（アダム）役の小波津亜廉、 菊池忠役の石渡真修、 岡正吉役の丸山正吾は第一部から続投する。またCherry blossom役は神永圭佑が新たにキャスティングされた。

「『SK∞ エスケーエイト The Stage』第二部：The Last Part～俺たちの無限大～」

日程：2023年1月11日（水）～15日（日）

会場：東京都 シアター1010

スタッフ

原作：「SK∞ エスケーエイト」（(c)ボンズ・内海紘子／Project SK∞）

監修：アニプレックス・ボンズ、内海紘子

脚本：伊勢直弘

総合演出：大関真（スーパーエキセントリックシアター）

第二部演出：村井雄（KPR／開幕ペナントレース）

ステージング：本山新之助

舞台監督：西川也寸志（箱馬研究所）

舞台美術：松生紘子

音響：毎原範俊・今村太志（株式会社エス・シー・アライアンス）

照明：高橋朋也（東京三光）

映像：川崎貴司（TSUMIKI）

造型（愛抱夢衣装・スケートボード）：マッシュトラント

衣裳：加藤佑里恵（藤衣裳）

ヘアメイク：松前詠美子

宣伝美術：圓岡淳

宣伝写真：金山フヒト

制作：ABC＆SET

キャスティング：松永琴（ジラソーレ）

舞台プロデューサー：小林諸生（ABC＆SET）

主催：「SK∞ エスケーエイト The Stage」製作委員会

キャスト

暦（レキ）：武本悠佑

ランガ：滝澤諒

MIYA：輝山立

シャドウ：木内太郎

Cherry blossom：神永圭佑

ジョー：伊万里有

愛抱夢（アダム）：小波津亜廉

菊池 忠：石渡真修

岡 正吉：丸山正吾

(c)Project SK∞／SK∞ The Stage製作委員会2021