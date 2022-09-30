「Scramble Fes 2022」3年ぶり開催決定　第一弾発表でDYGL、Yogeeら6組

約3年ぶりとなる「Scramble Fes 2022」が、2022年11月5日（土）にSpotify O-EASTにて開催されることが発表された。このたび第1弾出演アーティストの発表とともに、イープラスにてオフィシャル先着先行販売が開始した。
このたび発表された出演アーティストは、DYGL、Yogee New Wavesという実力派バンドから、tonun、Haruy、BREIMEN、Laura day romanceという若手まで6組。
「音楽カルチャーを通じ、日本のエンタテインメントを盛り上げたい」という大きな目標を掲げ2015年から開催してきた「Scramble Fes」。なお、本イベントは新型コロナウイルスの感染拡大防止対策を徹底し、ガイドラインに沿った形で開催される。
＜イベント情報＞
「Scramble Fes 2022」
2022年11月5日（土）Spotify O-EAST
料金：5600円（スタンディング・入場整理番号付・ドリンク別・税込）
開催時間：開場13:30 / 開演14:30 / 終演21:00 ※変更可能性あり
オフィシャル先着先行発売：9月30日（金）18時~10月3日（月）23時59分
https://eplus.jp/scramblefes2022/
主催・企画：CCC ミュージックラボ株式会社
制作：ライブマスターズ株式会社
協力：ツタロック / Rolling Stone Japan
問い合わせ：03-5458-4681（Spotify O-EAST）
公式SNS
Twitter：https://twitter.com/tsutarocklive @tsutarocklive
Instagram：https://www.instagram.com/tsuta_rock_live_official/