「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ」の本予告編が公開された。
10月22日に公開される「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ」。同作では、TVシリーズでも描かれていないアインクラッド第5層の物語が展開される。予告編は劇場版オリジナルキャラクターであるミトのセリフから始まり、デスゲーム内の新たな脅威が映し出されていく。
なお公開初日となる10月22日には、東京の新宿バルト9とユナイテッド・シネマ豊洲で初日舞台挨拶が行われることも決定した。戸松遥、松岡禎丞、井澤詩織と、主題歌「心臓」を歌う藍井エイルが登壇を予定。チケットの申し込みも開始しており、10月14日11時まで受け付ける。
「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ」初日舞台挨拶
日時：2022年10月22日（土）9:00の回上映後
会場：東京都 新宿バルト9
登壇者：戸松遥、松岡禎丞、井澤詩織、藍井エイル
日時：2022年10月22日（土）12:05の回上映後
会場：東京都 ユナイテッド・シネマ豊洲
登壇者：戸松遥、松岡禎丞、井澤詩織、藍井エイル
「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥（くら）き夕闇のスケルツォ」
2022年10月22日（土）公開
スタッフ
原作・ストーリー原案：川原礫（「電撃文庫」刊）
原作イラスト・キャラクターデザイン原案：abec
監督：河野亜矢子
キャラクターデザイン・総作画監督：戸谷賢都
アクションディレクター・モンスターデザイン：甲斐泰之
ボスモンスター・ステージデザイン：石垣純哉
サブキャラクターデザイン：秋月彩、渡邊敬介
プロップデザイン：東島久志
美術監督：伊藤友沙
美術設定：平澤晃弘
色彩設計：中野尚美
撮影監督：大島由貴
CGディレクター：織田健吾
モニターグラフィックス：宮原洋平、関香織
編集：廣瀬清志
音楽：梶浦由記
音響監督：岩浪美和
音響効果：小山恭正
音響制作：ソニルード
プロデュース：EGG FIRM、ストレートエッジ
制作：A-1 Pictures
製作：SAO-P Project
配給：アニプレックス
キャスト
アスナ：戸松遥
キリト：松岡禎丞
ミト：水瀬いのり
アルゴ：井澤詩織
エギル：安元洋貴
キバオウ：関智一
リーテン：本渡楓
シヴァタ：永野由祐
リンド：大塚剛央
ヤマタ：高橋伸也
ウルフギャング：阿座上洋平
ローバッカ：玉井勇輝
ナイジャン：関幸司
ジョー：逢坂良太
モルテ：小林裕介
(c)2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project