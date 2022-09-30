「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ」の本予告編が公開された。

10月22日に公開される「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ」。同作では、TVシリーズでも描かれていないアインクラッド第5層の物語が展開される。予告編は劇場版オリジナルキャラクターであるミトのセリフから始まり、デスゲーム内の新たな脅威が映し出されていく。

なお公開初日となる10月22日には、東京の新宿バルト9とユナイテッド・シネマ豊洲で初日舞台挨拶が行われることも決定した。戸松遥、松岡禎丞、井澤詩織と、主題歌「心臓」を歌う藍井エイルが登壇を予定。チケットの申し込みも開始しており、10月14日11時まで受け付ける。

「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ」初日舞台挨拶

日時：2022年10月22日（土）9:00の回上映後

会場：東京都 新宿バルト9

登壇者：戸松遥、松岡禎丞、井澤詩織、藍井エイル

日時：2022年10月22日（土）12:05の回上映後

会場：東京都 ユナイテッド・シネマ豊洲

登壇者：戸松遥、松岡禎丞、井澤詩織、藍井エイル

「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 冥（くら）き夕闇のスケルツォ」

2022年10月22日（土）公開

スタッフ

原作・ストーリー原案：川原礫（「電撃文庫」刊）

原作イラスト・キャラクターデザイン原案：abec

監督：河野亜矢子

キャラクターデザイン・総作画監督：戸谷賢都

アクションディレクター・モンスターデザイン：甲斐泰之

ボスモンスター・ステージデザイン：石垣純哉

サブキャラクターデザイン：秋月彩、渡邊敬介

プロップデザイン：東島久志

美術監督：伊藤友沙

美術設定：平澤晃弘

色彩設計：中野尚美

撮影監督：大島由貴

CGディレクター：織田健吾

モニターグラフィックス：宮原洋平、関香織

編集：廣瀬清志

音楽：梶浦由記

音響監督：岩浪美和

音響効果：小山恭正

音響制作：ソニルード

プロデュース：EGG FIRM、ストレートエッジ

制作：A-1 Pictures

製作：SAO-P Project

配給：アニプレックス

キャスト

アスナ：戸松遥

キリト：松岡禎丞

ミト：水瀬いのり

アルゴ：井澤詩織

エギル：安元洋貴

キバオウ：関智一

リーテン：本渡楓

シヴァタ：永野由祐

リンド：大塚剛央

ヤマタ：高橋伸也

ウルフギャング：阿座上洋平

ローバッカ：玉井勇輝

ナイジャン：関幸司

ジョー：逢坂良太

モルテ：小林裕介

(c)2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project