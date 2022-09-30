はまじあき原作によるTVアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」より、結束バンドのメンバー・山田リョウのキャラクターPVが公開された。
ベースを担当するリョウは、クールで孤高な高校2年生。虹夏の親友で、趣味などが浮世離れしており、変わり者と言われると喜ぶ一面がある。リョウ役を務める水野朔のインタビュー動画も公開された。
なお明日10月1日24時からは、放送直前特番「ぼっち・ざ・ろっく！＃宇宙＃日本＃下北沢」が、TOKYO MXやBS11、ABEMAなどで順次放送。メインキャスト4人が出演し、物語の舞台となっている下北沢を散歩する様子が放映される。
TVアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」
放送情報
TOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビ：2022年10月8日（土）より毎週土曜日24:00～
MRT宮崎放送：2022年10月8日（土）より毎週土曜日25:28～
MBS：2022年10月8日（土）より毎週土曜日27:08～
RKB毎日放送：2022年10月13日（木）より毎週木曜日27:00～
AT-X：2022年10月10日（月）より 毎週月曜日22:30～
配信情報
ABEMA：2022年10月8日（土）より毎週土曜日24:00～
Netflix / dアニメストア / U-NEXT / アニメ放題 / Amazon Prime Video / バンダイチャンネル / Hulu / ニコニコ生放送 / GYAO! / FOD / ひかりTV / WOWOWオンデマンド / TELASA / J:COMオンデマンド / みるプラス / auスマートパスプレミアムほか：2022年10月11日（火）より毎週火曜日12:00～
スタッフ
原作：はまじあき（芳文社「まんがタイムきららMAX」連載中）
監督：斎藤圭一郎
シリーズ構成・脚本：吉田恵里香
キャラクターデザイン：けろりら
副監督：山本ゆうすけ
ライブディレクター：川上雄介
ライブアニメーター：伊藤優希
プロップデザイン：永木歩実
2Dワークス：梅木葵
色彩設計：横田明日香
美術監督：守安靖尚
美術設定：taracod
撮影監督：金森つばさ
CGディレクター：宮地克明
ライブCGディレクター：内田博明
編集：平木大輔
音楽：菊谷知樹
音響監督：藤田亜紀子
音響効果：八十正太
制作：CloverWorks
キャスト
後藤ひとり：青山吉能
伊地知虹夏：鈴代紗弓
山田リョウ：水野朔
喜多郁代：長谷川育美
(c)はまじあき/芳文社・アニプレックス