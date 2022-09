LiSA「私だけだったらどうしよう(笑)」武道館の湯船を1日3回使用

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。10月12日リリースのライブBlu-ray&DVD『LiVE is Smile Always~Eve&Birth~「the Birth」at NIPPON BUDOKAN』と、10月18日からNetflixで配信される密着ドキュメンタリー『LiSA Another Great Day』にまつわる“小ネタ”を披露しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」9月28日(水)放送分)LiSA:10月12日にリリースになる『LiVE is Smile Always~Eve&Birth~「the Birth」at NIPPON BUDOKAN』Blu-ray&DVDの小ネタです!どっちかというと日本武道館の小ネタなんだけど……(笑)、これ知ってる人少ないと思うんですよね。日本武道館には、改装工事がされてから楽屋にお風呂がついたんですよ。しかも私の楽屋だけ……というか、当日私が入ったあの部屋だけ!(笑)。それ以外の部屋にもシャワーはついているんですけど、シャワーと湯船がついてるの!なのでLiSA先生は、武道館に行くと、朝まず1回湯船に入ります(笑)。ちゃんとお湯を溜めて、武道館のお風呂に入ります。その後もそのまま溜めておいて、本番前に冷えてると声が出づらいから足湯をします。顔はお化粧してるから入れないんだけど、足だけ2回目のお風呂に入ります。ライブが終わった後も、「お疲れさまでした」ってなった後に1人でジャッブーンって入る!(笑)。日本武道館に行くと、それが1つの楽しみではありますね。ライブハウスとかホールに湯船がついてるってなかなか無いですよ。アリーナでも無いですよ!日本武道館は、部屋が1つだけVIPなんだよね。あのお風呂誰か入ってるのかな……? 私だけだったらどうしよう(笑)。10月18日火曜日より、Netflixで私の10周年プロジェクトに密着したドキュメンタリー、『LiSA Another Great Day』が独占配信されます。ついに配信されますね。ドキュメンタリーって作るの大変なんですね……と、初めて思いました。ライブについて来てくれるだけのドキュメンタリーは今までもあったんですけど、そうじゃなくて……。撮影現場にも来てくださるし、レコーディング現場にも来てくださるし、本当に1日中ずっとカメラを回してくださっているんですよね、3台ぐらい。24時間3台のカメラが回ってるわけ。その24時間365日を、ギュギュッと見やすく1本にまとめてもらいました。私は一足先に拝見したんですけど、めちゃめちゃ泣いた!(笑)。なのでみなさん、ゆっくりとじっくりと何度でも見てほしいなと思います。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/