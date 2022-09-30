アニメ「名探偵コナン」のスピンオフアニメ「名探偵コナン 犯人の犯沢さん」の、ノンクレジットオープニングアニメ映像が公開された。

10月3日より地上波、BSにて放送、Netflixにて全世界独占配信される「犯人の犯沢さん」は、「名探偵コナン」に登場する“犯人”を主人公に描くスピンオフ。憧れの犯罪都市・米花町に降り立った犯沢さんのクリミナルギャグが繰り広げられる。新浜レオンによる「捕まえて、今夜。」を使用したオープニング映像では、犯沢さんをはじめとするキャラクターたちが華麗なダンスを披露する様子が切り取られた。

スピンオフアニメ「名探偵コナン 犯人の犯沢さん」

放送情報

TOKYO MX：2022年10月3日（月）より毎週月曜日25:05～

読売テレビ：2022年10月3日（月）より毎週月曜日25:59～

BS日テレ：2022年10月4日（火）より毎週火曜日24:30～

配信情報

Netflixにて2022年10月4日（火）より国内配信、全世界でも独占配信決定

スタッフ

原作：かんばまゆこ、青山剛昌（小学館「少年サンデーS」連載中）

監督：大地丙太郎

キャラクターデザイン：千坂ふう

美術監督：中島麻由実（スタジオ心）

美術監修：中村千恵子

色彩設計：宮脇裕美

撮影監督：佐々木明美

編集：藤田育代

音響監督：浦上靖之・浦上慶子

音響効果：山田香織

音楽：安部純、武藤星児

音響制作：AUDIO PLANNING U

アニメーション制作：TMS / 第1スタジオ

制作：小学館集英社プロダクション、トムス・エンタテインメント

キャスト

犯沢さん：蒼井翔太

ポメ太郎：水瀬いのり

江戸川コナン：高山みなみ

毛利蘭：山崎和佳奈

(c)かんばまゆこ・青山剛昌／小学館・「名探偵コナン 犯人の犯沢さん」製作委員会