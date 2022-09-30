「タツノコプロ創立60周年記念『WOWOWオリジナルドラマ DORONJO / ドロンジョ』」の第1話が、本日9月30日より同作のYouTube公式チャンネルで先行配信された。

10月7日より全11話でWOWOWプライム・WOWOWオンデマンドにて放送・配信される同作。第1話では生きるために闘うしかなかった主人公・七音の苦悩や、ライバル・愛花との熾烈な決闘、七音を絶望へと誘う悲劇が描かれる。七音がドロンジョへと変貌するオープニング映像も必見だ。

「WOWOWオリジナルドラマ DORONJO / ドロンジョ」はアニメ「タイムボカンシリーズ ヤッターマン」のキャラクター・ドロンジョの過去を新しい視点から描くドラマ。池田エライザ演じる主人公の泥川七音が、ドロンジョとして悪に手を染めることになるまでの知られざる過去や壮絶な生き様が明かされる。

「タツノコプロ創立60周年記念『WOWOWオリジナルドラマ DORONJO / ドロンジョ』」（全11話）

放送情報

WOWOWプライム・WOWOW 4K：2022年10月7日（金）より毎週金曜23:00～（第1話無料放送）

配信情報

WOWOWオンデマンド：各月の初回放送終了後、同月放送分を一挙配信（無料トライアル実施中）

出演：池田エライザ、山崎紘菜、矢本悠馬、金子大地、一ノ瀬ワタル、田中俊介、平山祐介、霧島れいか、近藤芳正、高橋和也、古田新太

原作：「タイムボカンシリーズ ヤッターマン」（タツノコプロ）

脚本：喜安浩平、内藤瑛亮、大塩哲史、佐東みどり

監督：内藤瑛亮、横尾初喜

音楽：有田尚史

プロデューサー：山田雅樹、小林祐介、星野恵

制作協力：dub

製作著作：WOWOW AX-ON