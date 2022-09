LiSA「恋に仕事に自分磨きに忙しいみなさんに楽しんでほしい」新曲『土曜日のわたしたちは』配信リリース

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。11月16日リリースのニューアルバム『LANDER』について、10月1日に先行配信される新曲を紹介し、“小ネタ”として既出曲のレコーディング時の裏話を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」9月28日(水)放送分)LiSA:11月16日にリリースになる私のニューアルバム『LANDER』に収録される新曲「土曜日のわたしたちは」が、10月1日土曜日より先行配信となります!こちらは、テレビ番組の「ズームイン!!サタデー」(日本テレビ系)のテーマソングになっています。この曲は、(アルバムの9、10、11曲目に収録される)「HADASHi NO STEP」「シフクノトキ」「土曜日のわたしたちは」というので……私のなかでは、恋に仕事に自分磨きに忙しいみなさんに楽しんでほしい楽曲になっています!「シフクノトキ」は金曜日……華金の夜(のイメージ)だったでしょ? で、その次の日の朝が「土曜日のわたしたちは」になっていくっていう(笑)。自分の中でストーリーができていますので、3曲連続で楽しんでほしいなと思います!LiSA:『LANDER』に収録される「一斉ノ喝采」は、テレビでも少し流れているんですけど……みんなが歌ってくれているところだったり、手拍子がたくさん入ってるんですね。そのコーラスとか手拍子は、そのレコーディングの場にいた人全員を巻き込んで、歌をうたったり手拍子をしてくれています。その日には(9月13日に配信リリースされた)「NEW ME」のレコーディングもあったんですけど、その「NEW ME」にいた人たちは「一斉ノ喝采」の曲知らないのに、「ちょっとちょっと! 手拍子とコーラス一緒にやって?」って言って(笑)、その場でメロディーを覚えてくれて一緒にレコーディングしてくれています。なので、耳を凝らして聴くとドラムの悠也さんの声とか、うちのスタッフの声とか(笑)、LiSAじゃない声がいっぱい聴こえると思うので、「あの声は誰かな?」みたいに想像しながら、ぜひ聴いてほしいなと思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/