9月23日に神奈川・横浜赤レンガ倉庫特設会場で野外フェスティバル「ODD BRICK FESTIVAL 2022」が開催された。

「ODD BRICK FESTIVAL 2022」は、ユース世代を中心に勢いを増すストリートカルチャー、ポップカルチャーにフォーカスした野外フェスティバル。本稿では、カマシ・ワシントン、BMSG POSSE(SKY-HI・Novel Core・Aile The Shota・edhiii boi)、Awich、HYOLYN(ヒョリン)、TREASURE、リトル・シムズが登場したRED STAGEの様子をレポートする。

カメレオン・ライム・ウーピーパイのオープニングアクトを経て登場したのは、SKY-HIと彼がCEOを務めるマネジメント / レーベル・BMSGに所属するNovel Core、Aile The Shota、edhiii boiから成るBMSG POSSE。パフォーマンス前のサウンドチェック中からサービス精神旺盛にオーディエンスを盛り上げていた彼らは、リリースされたばかりの「New Chapter」でステージを開始。その後も「118」「HAPPY TEARS」などをノンストップで披露した彼らは、自身が歌唱に参加しない楽曲中にもステージに立ち続けてオーディエンスの熱気を煽り、「こんなに熱くなる予定じゃなかったのに!」「ずっと踊っちゃう!」と高揚感をあらわにしていた。MC後はグルーヴィな「me time」で会場を揺らしたのち、「I Think, I Sing, I Say」では、SKY-HIの「普通に曲をやるより、遊べそう」という提案のもと、4人によるフリースタイルがスタート。15歳らしからぬ怒涛のラップを轟かせてきた“BMSGの異端児” ことedhii boiが、滑らかなフローに乗せて「目の前かわいい女の子から後ろのほうにヤバい男 / 声が聞こえてちょっとドキッとしたのはちょっと内緒でお願い」と即興のラップであどけなさを垣間見せると、オーディエンスのみならずメンバーたちも一体となって盛り上がっていた。ラストソング「Brave Generation」をエモーショナルに届けて達成感に満ちた表情を浮かべた彼らは、会場にさわやかな余韻を残してステージの幕を閉じた。

Awichは、自身の人生と覚悟が赤裸々につづられた「Queendom」で感情を爆発させ、ステージを盛大に幕開け。その後も続けざまに「Remember」「口に出して」「どれにしようかな」などの彼女らしいキラーチューンをソウルフルに歌い届ける。MCで「私は大切な人を失って、もう立ち直れないかもしれない、もう辞めたい、死んでしまいたいと思っていたことがあります。でもそのときにも辞めなかった。やり続けてやり続けて、今年の3月、武道館公演を成功させることができました」と語った彼女が、来年開催を控えるアリーナ公演への意気込みを述べた際には、会場から割れんばかりの拍手が届けられていた。彼女の愛娘をはじめとした沖縄の子供たちに向けたメッセージが込められた「Tsubasa」では、まるで翼を表現するかのように両腕を大きく広げて歌声を響かせ、ときには表情を柔らかくして雨の中のオーディエンスを気遣っていたAwich。終盤に披露した「GILA GILA」のパフォーマンスでは楽曲に参加したJP THE WAVYがサプライズで登場し、貫禄のステージでRED STAGEを沸かせていた。

韓国から来日したHYOLYNは、登場と同時に「BLUE MOON」を激しく歌い踊り、早々に会場のボルテージを引き上げる。「SAY MY NAME」ではダンサーを引き連れて、体をステージに這わせる「Layin' Low」ではその身一つで圧巻の歌とダンスを披露し、歌って踊れるソロアーティストとしての矜持を見せつけた。最新曲「NO THANKS」で会場との一体感を醸成したのち、「このステージのために用意してきた曲があります」とラストに披露されたのは、LOONAの「So What」。この曲は自身が優勝を果たした韓国のサバイバル番組「QUEENDOM 2」で彼女がカバーパフォーマンスを披露した楽曲で、「日本のファンの皆さんが“ヒョリンダム”と呼んでくださって……とても感謝しています」と番組の反響についてうれしそうに語っていた。「皆さんも、私と一緒にストレスを吹き飛ばしましょう!」というHYOLYNの言葉通り、オーディエンスは拳を突き上げたりクラップをしたりビートに乗せて肩を揺らしたりして、彼女の熱気に負けじと呼応していた。

その後ステージに現れたのは、HYOLYNと同じく韓国から来日したTREASURE。日本人メンバーが4名在籍していながらも、コロナ禍でのデビューゆえなかなか来日が叶わなかった彼らにとって、この日は日本での悲願の初ステージだった。TREASUREは感慨深げに客席を見渡して日本のファンと対面できた喜びを噛み締め、「JIKJIN」「I LOVE YOU」と代表曲を畳みかけていく。「待ちに待った瞬間ですね!」「めっちゃ夢見ていた時間です!」「熱気がすごい!」「雨が降る!」と興奮混じりにMCを展開した彼らは、ハルトの「じゃあ皆さん、行きましょか」という言葉を合図にパフォーマンスを再開。幸せな空間を作り上げた「MY TREASURE」、色気を爆発させる「MMM」、デビュー曲「BOY」を披露したのち、「DARARI」のロックバージョンで会場を大いに盛り上げた。曲を終え、アサヒの「『DARARI』が最後だったんですけど……」「もう1曲いきましょう!」という言葉で再度「JIKJIN」が披露されたあと、間髪入れずに「MMM」のイントロが流れ出すサプライズを仕掛け、ファンを喜ばせたTREASURE。2度目の「MMM」ではヒョンソクのゴーグルを客席に投げようとしたジョンウにハルトとジェヒョクが水を被せたり、ヒョンソクから水をかけられたヨシがジフンに頭を拭いてもらったりして、メンバーたちも大はしゃぎ。にぎやかにパフォーマンスを終えた彼らはファンとの別れを惜しみつつ、ヨシは「ツアー期待しててね! 来るやろ? みんな来てや!」と客席に呼びかける。ヨシ以外にも、メンバーたちは11月にスタートする日本ツアーへの期待を膨らませながら、それぞれ愛おしげに会場を一望し初来日のステージをあとにした。

リトル・シムズは照明によってステージが真っ赤に染め上げられる中、「Introvert」でライブの口火を切る。会場に向けてハンズアップを煽りつつ、「Two Worlds Apart」を心地よく歌唱し、曲の終盤には歌詞に合わせて「And I love you」のコールを会場に促したリトル・シムズ。彼女は観客からのリアクションにうれしそうな表情を浮かべながら「I love you too, Japan」と温かな微笑みを向け、流れるように「I Love You, I Hate You」をパフォーマンスし会場を熱気の渦に巻き込んだ。「Rollin Stone」「Point and Kill」「101 FM」「Woman」などを経て、ラストに披露したのは「Venom」。曲中には豪雨による機材トラブルに見舞われながらも、彼女はオーディエンスのクラップに乗せた怒涛のフリースタイルで場をつなぎ、会場のボルテージを最高潮まで高めていた。

「ODD BRICK FESTIVAL」のラストを飾ったのはカマシ・ワシントン。激しく雨が降りしきる中、登場するやいなや「雨の中待たせないよ」と声をかけ「The Garden Path」でパフォーマンスをスタートさせる。カプコンによる格闘ゲーム「ストリートファイター」にインスピレーションを受けた楽曲「Street Fighter Mas」では、その荘厳なサウンドに乗せて両手の拳を宙に突き上げガッツポーズを見せつける観客も。彼のステージは、カマシの実父であるリッキー・ワシントンやベン・ウィリアムスがソロ回しをするなど、各バンドメンバーにもスポットライトを当てる形で繰り広げられ、中でもラップとトランペット演奏を織り交ぜたドンテ・ウィンスローのパフォーマンスはひときわ会場を熱狂させていた。高揚感に包まれたオーディエンスの熱気は、徐々に雨が強まる中で披露されたラストソング「Fists of Fury」で絶頂に達し、「ODD BRICK FESTIVAL」は壮大なフィナーレとともに幕を閉じた。