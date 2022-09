Char、1976年のファースト・ツアーを収めた貴重なライブ音源がリリース

Charがデビューしたばかりの1976年に行なったツアーのライブ音源が発掘され、『Char Live 1976』として2022年10月26日(金)にZICCA RECORDSからリリースされる。

この音源が記録されたのは、1976年12月3日、場所はライブハウスの聖地・新宿ロフト。不朽の名作『Char』を創り上げたレコーディング・メンバーと共に、わずか半年という短い期間を太く駆け抜けた瞬間を記録した貴重な作品に仕上がっているとのこと。

注目の収録内容は、「SHININ YOU, SHININ DAY」「Smoky」「かげろう」といった時を超えて愛され続けている名曲たちを始め、「Jeffs Boogie」(ジェフ・ベック)や「Jumpin Jack Flash」(ローリング・ストーンズ)などのカバー曲、ジェリーの力強い歌声をフィーチャーした未発表音源「Rollercoaster Baby」など貴重な演奏の数々。のちの音楽シーンに革命を起こす若きプレイヤーたちの瑞々しく躍動するバンド・サウンドがたっぷりと収められている。

パッケージ通常版には、ライブCDに加えて、Charと佐藤準によるスペシャル・インタビューを収録したDVDが付属。またブックレットには、当時の貴重な写真やCharのインタビュー形式の回想録を収録している。初回限定セット版のスペシャルコンテンツには、Charバンドとして初の全国ツアー「See Saw Sceneツアー」のファイナル公演となった金沢観光会館でのライブCDのセット仕様。なお、金沢公演CDにはボーナストラックで、1976年8月5日に三ノ輪MONDEで行われたライブのライン音源2曲も収録。さらに、9月30日までの予約購入者にChar45周年ツアーファイナル公演DVDが特典付属する。

<リリース情報>

Char

『Char Live 1976』

リリース日:2022年10月26日(金)

通常盤

Char Live 1976(CD+DVD/Blu-ray)

価格:4500円(税込)

[CD] live at Shinjuku Loft 1976 Dec.13th + [DVD/Blu-ray] "1976 of Char"

=収録曲(Live at Shinjuku Loft 1976. Dec.3rd)=

1. Shinin You Shinin Day

2. かげろう

3. Ive Tried

4. Navy Blue

5. 空模様のかげんが悪くなる前に

6. Jeffs Boogie

7. Its Up To You

8. Roller Coaster Baby

9. Jumpin Jack Flash

10. 朝

11. Smoky

12. ShininYou Shinin Day

初回限定盤

Char Live 1976(2CD+DVD/Blu-ray)

価格:6000円(税込)

[CD] live at Shinjuku Loft 1976 Dec.13th + [DVD/Blu-ray] "1976 of Char" + [CD] live at 金沢観光会館 Nov.26th

=収録曲(Live at 金沢観光会館 1976. Nov.26th)=

1. ShininYou Shinin Day 2. かげろう

3. Ive Tried

4. Navy Blue

5. 空模様のかげんが悪くなる前に

6. Jeffs Boogie

7. Jeffs Boogie

8. Jumpin Jack Flash

9. Smoky

10. ShininYou Shinin Day(Bonus Track:live at MONDE 1976 Aug.5th)

11. ShininYou Shinin Day

12. 視線

予約特典Blu-ray/DVD

「Char 45th Anniversary Tour Final in Yokohama Live」付(9月23日 ~ 9月30日 購入対象)

<ライブ情報>

「Char 45th Anniversary Tribute Live」

2022年11月18日(金)東京・昭和女子大学人見記念講堂

JLC session ゲスト:金子マリ

2022年11月19日(土)東京・昭和女子大学人見記念講堂

PINK CLOUD session ゲスト:ミッキー吉野

前売 1Day:9900円(全席指定・税込)

2日間通し券:18000円(全席指定・税込)

予約:https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2228326