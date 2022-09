the GazettE、結成20周年を記念したベストアルバム発売

the GazettEが20周年を記念したベストアルバム『the GazettE 20TH ANNIVERSARY BEST ALBUM HETERODOXY-DIVIDED 3 CONCEPTS-』を12月21日(水)にリリースすることを発表した。

本作は2010年まで在籍していたKING RECORDS時代の音源を含め、この20年間を網羅した計47曲を完全リマスターで収録した記念アルバムにふさわしい内容となっている。3枚組のCDのみの通常盤のほか、特製フォトブック・未発売の過去ライブOPENING SEを厳選収録したダウンロードIDが封入された豪華ボックス仕様の完全生産限定盤の2形態がリリースされる。

関連記事:the GazettEがこだわった”生”のライブ、有観客ツアー最終日振替公演

本作は各CDショップだけではなく、10月1日(土)から始まる全国ツアー『the GazettE LIVE TOUR2022 -MASS- / PHASE 02-"The Unknown"』各公演会場での予約受付も実施。同ツアーは『MASS』の楽曲を基軸に現在に至るまでの歴代アルバムを掛け合わせた内容となるとのこと。

<リリース情報>

he GazettE

NEW BEST ALBUM『the GazettE 20TH ANNIVERSARY BEST ALBUM HETERODOXY-DIVIDED 3 CONCEPTS-』

完全生産限定盤(3CD)

特製フォトブックを同梱した豪華BOX仕様+未発売のLIVE OPENING SE音源集 ダウンロードID封入

品番:SRCL-12270~3

価格:¥9900(税込)

収録内容:SINGLES 16曲 / ABYSS 15曲 / LUCY 16曲 全47曲収録-All Remastering-

通常盤(3CD)

品番:SRCL-12274~6

価格:¥4400(税込)

収録内容:SINGLES 16曲 / ABYSS 15曲 / LUCY 16曲 全47曲収録-All Remastering-

=収録曲=

[DISC1 SINGLES]

1. Cassis

2. REGRET

3. Filth in the beauty

4. Hyena

5. 紅蓮

6. LEECH

7. DISTRESS AND COMA

8. BEFORE I DECAY

9. SHIVER

10. Red

11. PLEDGE

12. VORTEX

13. REMEMBER THE URGE

14. FADELESS

15. UGLY

16. UNDYING

[DISC2 ABYSS]

1. 奈落

2. Bath Room

3. DRIPPING INSANITY

4. BIZARRE

5. 虚無の終わり 箱詰めの黙示

6. WASTELAND

7. 痴情

8. QUIET

9. GODDESS

10. RUTHLESS DEED

11. BABYLONS TABOO

12. DOGMA

13. 千鶴

14. OMINOUS

15. DIM SCENE

[DISC3 LUCY]

1. RAGE

2. NINTH ODD SMELL

3. Maggots

4. 裏切る舌

5. LUCY

6. VENOMOUS SPIDERʼS WEB

7. GABRIEL ON THE GALLOWS

8. DAWN

9. TWO OF A KIND

10. ATTITUDE

11. VERMIN

12. OGRE

13. HEADACHE MAN

14. ABHOR GOD

15. BLEMISH

16. TOMORROW NEVER DIES

特設ページ https://the-gazette.com/2022best_heterodoxy/

the GazettE オフィシャルサイト https://the-gazette.com/