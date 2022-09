all at onceが『名探偵コナン』新EDテーマ担当、フィーチャリング相手のシルエット公開

all at onceがTVアニメ『名探偵コナン』10月1日(土)放送回からの新エンディングテーマを担当することを発表した。

読売テレビ・日本テレビ系全国ネット毎週土曜よる6時から放送のテレビアニメ『名探偵コナン』。今週10月1日(土)放送回からエンディングテーマが変更となり、all at onceが担当する。

彼らは活動を本格的にスタートした直後の2020年8月から「星合」でエンディングテーマを、そして同年10月からは倉木麻衣作詞の「JUST BELIEVE YOU」でオープニングテーマを担当し、新人では異例のOP/ED同時担当(2020年10月〜12月)という大抜擢で話題となった。いずれも彼らの代表曲となっている。

そして今回、3曲目となる『名探偵コナン』テーマソング担当にあたり、新たな挑戦としてフィーチャリングアーティストを迎えて楽曲制作を行なった。誰を迎えるのかは放送当日10月1日(土)0時に発表予定。それに先駆け本日all at onceの2人とフィーチャリングアーティストとのシルエット写真のみ発表された。

<ツアー情報>

「all at once acoustic live tour 2022」

2022年11月5日(土)東京・赤羽ReNY alpha

開場16:30 / 開演 17:00

2022年11月12日(土)大阪・BananaHall

開場16:30 / 開演 17:00

all at once Official Site:https://aao.beinggiza.com